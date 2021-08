BRUXELLES. Il Molise resiste all’ondata Covid-19 e resta verde: lo ha stabilito l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. La nostra regione risulta, attualmente, accompagnata solo dalla Provincia autonoma di Bolzano che si trova in questa fascia, dopo che le isole (Sicilia e Sardegna), la Toscana, le Marche e la Calabria sono tornate rosse. Tutto il resto dello Stivale resta, invece, giallo.

Il colore verde viene assegnato alle regioni in base a due varianti: le zone che riportano un tasso di notifica sui 14 giorni inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti e con un tasso di positività dei test che non supera il 4%, oppure alle regioni che, nello stesso lasso di tempo, riportino un tasso di notifica inferiore a 75 casi e tasso di positività inferiore all’1%.

La notizia è stata accolta in maniera positiva dal Presidente della Regione Molise Donato Toma che, sul suo account facebook, commenta: «Il Molise resiste e resta l’unica zona verde d’Italia. Ce lo comunica il Centro europeo per la prevenzione e i controlli delle malattie.

Siamo sulla strada giusta per sconfiggere questo orribile virus, continuiamo così!»