Gioventù digitale: nella comunità occorre recuperare una "guida adulta"

TERMOLI. Prosegue il dibattito sulle giovani generazioni, alimentato dalle riflessioni nel pezzo "La vita non è un fotogramma social" e nell'intervento della presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra Ruberto "E' difficile essere adulti, è difficile essere genitori, è difficile essere adolescenti".

Il contributo odierno è del dottor Nicola Malorni, psicologo e consigliere comunale, presidente della Prima commissione a Termoli.

«Le notizie di cronaca che in questi giorni sono penetrate nelle nostre case lasciandoci sgomenti e che riguardano non soltanto la perdita di una giovane vita, ma anche il dramma di almeno due famiglie esposte a vario titolo ad una vicenda traumatica, ci stimolano ad interrogarci su aspetti profondi che riguardano ognuno di noi.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito all’avanzare vertiginoso e inarrestabile del progresso delle “nuove tecnologie” il cui potere di fascinazione gigantale ha investito tutti noi dis-umanizzandoci: siamo entrati tutti in una dimensione che possiamo equiparare a quella “atemporale degli dei”, la nostra vita quotidiana è stata sotto diversi aspetti pervasa da una dimensione immaginale di eternità ed onnipotenza, come se il Limite, compreso quello estremo della Morte, in alcuni momenti potesse non esistere più.

Dopo due guerre mondiali traumatiche, ci siamo sentiti investiti dal compito “eroico” di annullare il dolore del passato e di rifondare un “Nuovo Mondo”. Qui, i poteri straordinari che appartenevano una volta alla dimensione religiosa o mitica dell’essere umano, quali la trasmissione del pensiero, l’ubiquità, la chiaroveggenza oggi sono entrati a far parte della dimensione del “possibile”: con un telefonino è possibile inviare istantaneamente a gruppi di altri esseri umani un pensiero o un’immagine; è possibile essere presenti in più luoghi nello stesso momento; è possibile osservare dalla propria postazione cosa accade in luoghi diversi e nello sesso momento.

Sono comportamenti che nei decenni che ci hanno preceduto erano soltanto immaginati nei più fantasiosi film di fantascienza, oppure, nei millenni che hanno cullato l’espansione della coscienza nell’umano, erano prerogative esclusivamente divine; oggi sono aspetti della vita quotidiana che passano perlopiù inosservati. Ed è proprio questo il rischio più grosso che corriamo ogni mattina al risveglio: quello di dimenticare che tutti, adolescenti e adulti, ormai viviamo anche “come se” fossimo degli dei. Il sentimento religioso che abbiamo in gran parte perduto ci proteggeva dalle illusioni di poter essere dei, poiché questi erano riconosciuti come entità autonome e separate. Oggi siamo identificati con essi e quindi non ce ne occupiamo più, ne abbiamo avidamente assimilato le prerogative, abbiamo annullato le distanze.

Eppure, i miti ci avevano insegnato che gli slanci verticistici verso qualcosa di irraggiungibile e trascendente portano a voli folli e a cadute altrettanto rovinose, soprattutto quando senza alcuna guida si percorrono sentieri sconosciuti.

Dovremmo riappropriarci del sentimento di fragilità che riguarda la vita di ognuno perché ormai ci crediamo tutti onnipotenti, solo in questo modo potremo riconsiderare l’importanza della presenza adulta nei “riti iniziatici” che spesso trovano i giovani soli e impreparati a sperimentare prove attraverso le quali istintivamente - è la loro natura a richiederlo – sono spinti a misurarsi con il Limite.

Solo reintegrando noi adulti il sentimento di precarietà della vita, potremo aiutare i giovani ad uscire dalla dimensione atemporale e onnipotente dell’adolescenza, fisiologicamente esposta a grossi rischi.

Non possiamo sapere se un giorno sarà possibile reintegrare la funzione protettiva del rito iniziatico delle culture religiose tradizionali, che un tempo faceva sì che la trasformazione fisiologica adolescenziale che richiedeva il confronto con il Limite della morte e con le angosce associate fosse anche accompagnata, e per certi aspetti vigilata, da “guide adulte”; possiamo però immaginare di poter promuovere sensibilizzazione e informazione su questi temi a più livelli (scuola, parrocchia, centri culturali, servizi sociali e sanitari), attraverso attività culturali capaci di facilitare la consapevolezza con personale psicologico e pedagogico idoneo.

Carl Gustav Jung ci ricorda che “il processo di individuazione è soprattutto una gnosi, un percorso verso la conoscenza profonda di sé stessi” e questo può essere promosso non soltanto nella stanza d’analisi. Abbiamo da sempre la possibilità di avvicinare le dimensioni profonde e protettive dell’essere umano anche attraverso attività culturali, sportive o ludiche che stimolino i giovani alla consapevolezza della bellezza e della precarietà della vita. Le amministrazioni locali, la scuola, la comunità adulta in genere sono chiamate ad intervenire reintegrando le funzioni riflessive su quanto accade, unica via possibile per la prevenzione».