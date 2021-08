Degenti e riabilitazione, al San Timoteo manca il fisiatra da tre mesi

TERMOLI. Esattamente da tre mesi l’ospedale San Timoteo di Termoli è senza il servizio offerto dal fisiatra, indispensabile per avviare il recupero funzionale degli arti e in generale dei pazienti che sono stati allettati. Una carenza messa nero su bianco già nella scorsa primavera, nelle more della relazione che venne poi inoltrata all’Asrem con la firma di primari, medici e dell’ex direttore sanitario Giovanni Serafini. Dal 16 maggio, quando venne trasferito l’unico specialista alla casa della salute del Vietri, per l’attivazione dei posti letto per chi era stato dimesso dopo la degenza Covid, non c’è stato alcun medico fisiatra di ritorno in viale San Francesco, e per questo da settimane si registrano le lamentele per l’assenza di questa possibilità. All’epoca venne trasferito dal dottor Angelo Maruzzi, unico fisiatra in servizio e assunto a tempo indeterminato al San Timoteo, spostato come attività di servizio al Vietri di Larino.

«Essendo l’unico fisiatra dell’ospedale, tale spostamento ha azzerato un servizio indispensabile per tutte le unità operative, ma soprattutto per Medicina interna e Ortopedia», si scriveva a maggio. La fisiatria è la branca della medicina che si occupa del recupero delle principali funzioni motorie che il paziente può aver perso, con incidenza diversa, in seguito a un intervento, trauma o patologia. Il fisiatra si occupa del recupero funzionale delle principali disabilità che possono presentarsi, limitando l’attività e riducendo la partecipazione. Causa di disabilità sono le menomazioni alle strutture corporee, danni all’anatomia degli organi o degli arti. Le limitazioni e la riduzione della partecipazione indicano, invece, le difficoltà a svolgere attività legate al coinvolgimento delle diverse situazioni. Lo scopo del fisiatra è quello di ripristinare il più possibile la funzionalità in modo da migliorare la qualità di vita del paziente. Evidente l’importanza di questa assistenza in fase di riabilitazione.