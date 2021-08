Il coraggio di tornare in presenza per dire "Io": i messaggi di Papa Francesco e Mattarella

TERMOLI. Immancabili, come ogni anno, i messaggi augurali, all’ apertura del Meeting per l’amicizia tra i popoli, da parte del Papa e del Presidente della Repubblica.

Il cardinale segretario di stato ha firmato, a nome del Papa, indirizzato al vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi, l’annuale messaggio complimentandosi, innanzitutto, che è tornato a svolgersi “in presenza”.

Facendo riferimento alla crisi pandemica ancora in atto, ha sottolineato l’opportunità d’aver scelto il tema: “Il coraggio di dire io” “partendo col piede giusto per non sprecare l’occasione data dalla crisi”. Ripartenza è la parola d’ordine. Ma questo non è automatico, occorre il concorso e il coinvolgimento della persona umana attraverso l’esercizio della libertà.

Durante il primo lockdown, Papa Francesco ha richiamato tutti all’esercizio di questa libertà: «Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla» (Omelia di Pentecoste, 31 maggio 2020).

Il lockdown ha imposto il distanziamento fisico per motivi precauzionali, “la pandemia ha rimesso al centro la persona, l’io di ciascuno, provocando in molti casi un risveglio delle domande fondamentali sul significato dell’esistenza e sull’utilità del vivere che da troppo tempo erano sopite o peggio censurate. E ha suscitato anche il senso di una responsabilità personale. Tanti lo hanno testimoniato in diverse situazioni. Davanti alla malattia e al dolore, di fronte all’emergere di un bisogno, molte persone non si sono tirate indietro e hanno detto: «Eccomi»”.

Il Papa mette in guardia coloro che amministrano la cosa pubblica dall’”usare la persona e di scartarla quando non serve più, invece di servirla”. La persona è il punto da cui tutto può ripartire. La persona è un valore inalienabile, è un patrimonio insostituibile, tutto dovrebbe partire da lei, ogni azione deve essere posta in essere per favorirne lo sviluppo, e, sempre la persona, dovrebbe essere il punto di arrivo, di convergenza.

Occorre investire l’io di ognuno di noi per porre attenzione alla persona, esercitare le azioni che la promuovono e il rispetto dovuto ad ogni persona. L’io di ciascuno è la piattaforma da cui partire con responsabilità e non con egoismo. Ma occorre il coraggio di dire “io”. Da dove proviene? “ Avviene grazie a quel fenomeno che si chiama incontro: «Solo nel fenomeno dell’incontro si dà la possibilità all’io di decidere, di rendersi capace di accogliere, di riconoscere e di accogliere. Il coraggio di dire “io” nasce di fronte alla verità, e la verità è una presenza» (ibid., 49). Dal giorno in cui si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Dio ha dato all’uomo la possibilità di uscire dalla paura e di trovare l’energia del bene seguendo il suo Figlio, morto e risorto. Sono illuminanti le parole di San Tommaso d’Aquino quando afferma che «la vita dell’uomo consiste nell’affetto che principalmente lo sostiene e nel quale trova la più grande soddisfazione» (Summa Theologiae, II-II, q. 179, a. I co.)“.

Continua il Papa: “La ragione profonda del coraggio del cristiano è Cristo. È il Signore risorto la nostra sicurezza, che ci fa sperimentare una pace profonda anche in mezzo alle tempeste della vita”. Il messaggio auspica che nei giorni del Meeting si dia fattiva testimonianza di tutto questo citando l’Evagelii gaudium che esorta i cristiani ad essere annunciatori senza escludere nessuno, non imponendo una scelta ma condividendo la gioia del vangelo.

Il testo conclude con l’auspicio della buona riuscita dell’evento.

Alle ore dodici di venerdì 20 agosto 2021 in collegamento con Quirinale, il Presidente della Repubblica ha dato inizio ufficialmente al Meeting di quest’anno. È stato il primo discorso del Presidente nel semestre bianco, ma anche l’occasione per approfondire quel "senso della comunità" cui sovente fa riferimento. Prima ancora ha introdotto i lavori Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Ha salutato con particolare fervore la presenza, benché a distanza del Presidente.

Da subito il Presidente ha ricordato come il Meeting sia un ”luogo di incontro, amicizia e riflessione di cultura per tanti e per i giovani in particolare ad essi rivolgo un caloroso saluto e l’incoraggiamento a trarre da questa esperienza una spinta a raccogliere e a trasmettere passione solidarietà, capacità di ascolto e dialogo, valori fondamentali in tutti gli ambiti della vita quotidiana”.

Ha ricordato poi che nel 2016 “ho avuto la gradita opportunità di intervenire di persona. Allora l’accento cadeva sul “tu sei un bene per me”. Vi è un ideale collegamento tra allora ed oggi. Sono passati cinque anni e nel frattempo le distante si sono accorciate, non solo parole e speranza ma anche speranza in tempo reale percepiamo quanto accade molto lontano da noi permettendoci di vedere la realtà di altre zone geografiche lontane fisicamente da noi.

“Ci siamo scoperti più fragili di quanto pensavamo, abbiamo fatto esperienza di debolezza e fragilità, ci siamo accorti come abbiamo bisogno degli altri abbiamo fatto esperienza del dolore, di morte, di disagio. Negli altri abbiamo trovato conforto” Ha continuato il Presidente. Poi ha posto in relazione l’Io e il Tu generando il noi relazionale tanto necessario quanto auspicabile.

Un intervento robusto, denso, provocante, nel senso della riflessione. Il Presidente non ha deluso le attese per le parole espresse, anzi ha suscitato e incitato “il coraggio delle responsabilità. La responsabilità inizia da noi come vaccinarsi è lo strumento più efficace per difenderci e tutelare i più deboli e fragili. Un atto d’amore come ha detto pochi giorni fa Papa Francesco”.

“Il coraggio dell’io” ci rende liberi. La libertà, per essere tale, deve misurarsi con la libertà degli altri”.

Certamente questi due interventi autorevoli sono un ottimo viatico per tutti coloro che in presenza o a distanza animeranno le sale per ascoltare tutti coloro, e sono tanti, che si alterneranno per trattare tematiche, raccontare esperienze o disegnare un futuro dove ci sia “il coraggio di dire Io”.