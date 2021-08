Fioccano le multe in centro a Termoli, ma mancano i parcheggi e i residenti protestano

TERMOLI. Il problema dei parcheggi a Termoli è, da sempre, un tasto dolente che con l’arrivo dell’estate – e di migliaia di turisti – acuisce il malessere di molti, soprattutto termolesi, che si vedono elevare multe più o meno salate. Eclatanti i casi di parcheggi selvaggi in via Mario Milano, via Sannitica (dove da poco vige il divieto di sosta dopo i numerosi articoli dedicati da TermoliOnLine), via Firenze prima delle transenne (anche se i parcheggiatori selvaggi seriali continuano ad insistere), solo per citare alcune delle arterie maggiormente interessate dal fenomeno.

Giovedì sera, 19 agosto, a mettere un freno al malcostume ci ha pensato la Polizia Locale che ha elevato numerose sanzioni nelle vie del centro. Le multe, tuttavia, stando ad alcune testimonianze, non sarebbero state commisurate a tutti coloro che avevano lasciato il proprio veicolo al di fuori degli stalli consentiti.

«Ho trovato una multa sul cruscotto della mia auto quando sono tornata a riprenderla. A quel punto ho fatto una foto anche alle altre auto notando che la mia macchina fosse l’unica con il verbale con la spiegazione che l’auto fosse parcheggiata nel senso contrario a quello di marcia – commenta una residente al telefono con TermoliOnLine – Ho lasciato l’auto in mezzo alla strada è vero, ma non ero la sola. C’erano auto sui marciapiedi, altre sulla zebrata, con l’eccezione che la mia vettura non invadeva la strada o le strisce pedonali come tante altre, infrazione per giunta gravissima».

«Spesso vedo auto posteggiate malamente in via Mario Milano, senza nessuna multa – continua la residente - Mi sono recata anche alla stazione della Polizia Locale per avere informazioni circa il criterio utilizzato per elevare le multe, visto ciò che accade soprattutto nei fine settimana. Non sono riuscita a parlare con chi mi ha fatto la multa, ma da ciò che mi è stato riferito presso la caserma sembra che sia stato fatto un esposto e per questo mi hanno multata».

A pagare il prezzo maggiore – e non parliamo solo delle multe - sono i residenti che devono fare i conti con la cronica assenza di parcheggi oppure con situazioni in cui non si capisce se la sosta sia o meno ammessa: «Il sabato e la domenica – conclude la donna – Lungo l’arteria di via del Mare per il lungomare nord e nel parcheggio di Giorgione a Rio Vivo ci sono auto lasciate in mezzo alla strada, in alcuni casi anche con le ruote sul marciapiede, ed altre addirittura sulle aiuole. In questi casi, evidentemente, si è più tolleranti visto che nessun cruscotto ospita i verbali».