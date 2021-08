L'infopoint in via Federico di Svevia Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Borgo antico meta di turisti e villeggianti, ma forse nemmeno tutti i residenti lo conoscono in ogni vicolo. Tra piazza Bisceglie, dove si scende per la scala a chiocciola, e il faro, c'è il tratto di via Federico di Svevia che affaccia tra porto e trabucchi.

Lì c'è l'infopoint della CreaMar, di Antonella Cremonesi, iniziativa legata all'attività di promozione del territorio portato avanti dall'associazione.

A lei, coi dati in possesso dell'Aast che confermano l'estate con trend positivo e finalmente questo aggettivo lo sleghiamo dalle cronache Covid, abbiamo chiesto l'impressione avuta nell'assistere gruppi e famiglia, coppie e vacanzieri che si siano rivolti per ricevere le informazioni utili a vivere le ferie in riva all'Adriatico.