Parcheggio o area camping? In viale Marinai d'Italia troppi caravan Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Polemiche social per l’utilizzo smodato da parte dei mezzi più grandi, come camper e addirittura Tir, del parcheggio di Rio Vivo, quello gratuito allestito tra porto turistico e Zooprofilattico.

«Ma è un parcheggio per auto o un camping?», si chiede uno dei residenti in uno dei gruppi Facebook più frequentati in rete.

«Buonasera direttore ma il parcheggio gratuito su viale Marinai d’Italia era solo per le auto? Si è trasformato in un camper park gratuito e ora Tir Park con vista mare e senza cestini? Lo scorso anno era stata posizionata la sbarra per evitare l’ingresso di mezzi doveri dalle auto?»

Abusi e soste selvagge nell’area perimetrata dal Comune di Termoli a Rio Vivo, fruibile solo di sera, per compensare la chiusura al traffico agostano e anche per dare maggiore sfogo al traffico estivo proveniente da fuori città.

Diversi i camper che hanno voluto approfittare degli ampi spazi, seppur non riservati al turismo plein-air.

La segnalazione subito ci è giunta da residenti e non solo, che hanno notato questa anomalia. Allertata anche la stessa amministrazione comunale.

La questione relativa ai camper andrebbe regolamentata e affrontata una volta per tutte, poiché i posti disponibili nell'area di Rio Vivo-Marinelle non sono affatto sufficienti a coprire la domanda da parte di questo turismo alternativo, quindi capita che diversi caravan sostino in altrettanti punti della città, nonostante i divieti.