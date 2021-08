SAN MARTINO IN PENSILIS. Venerdì mattina alla chiesa madre di San Martino in Pensilis l’ultimo saluto del carriere Domenico Menadeo, che vestiva i colori giallorossi, sia in paese, ma anche nella vicina Portocannone. Un paese che si è associato al dolore della famiglia. Il Carro dei Giovanotti è stato esposto con una corona di fiori, tributo a chi con passione rinnovava la pluri-secolare tradizione. Menadeo aveva solo 44 anni. La celebrazione è stata officiata da don Nicola Mattia.

«San Martino martoriata». Con questa esclamazione, Nicola Vitale, tra i referenti del gruppo Unione Carresi, ha commentato la morte del carriere Domenico Menadeo.

«In questo ultimo anno, il mio paese ha subito perdite importanti. In una piccola realtà tutti ci conosciamo e quando una famiglia viene colpita così all'improvviso per la perdita prematura di chi rappresenta il futuro di una comunità si resta sgomenti, attoniti, addolorati. Il tempo ci aiuta a metabolizzare il dolore e a vivere nel ricordo e nella speranza. Il mio paese lascia sul campo della vita, non solo i morti per Covid, ma anche uomini di Carro quelle persone come questo ragazzo che hanno fatto la storia della Corsa dei Carri, facendo ardere la fiamma della identità di una comunità come San Martino.

Questo ragazzo viene da una famiglia di gente di Carri e di lavoratori che hanno sudato tantissimo come suo nonno. Lasciamo ancora sul campo non solo morti, ma devastazioni che hanno segnato il territorio e la gente avvolta dalla paura delle fiamme, lasciamo sul campo un Paese orfano di una Carrese che negli anni ci ha visti soccombere a norme avulse inapplicabili, siamo caduti, ci siamo rialzati ed oggi cadiamo ancora. San Martino continuerà ad andare avanti, il tempo e gli accadimenti lasceranno un segno forte e la speranza si farà spazio nel ricordo di tutti e di tutto. Ogni uomo chi più e chi meno lascia il segno del suo passaggio terreno e questo segno deve essere il seme della rinascita cosi come la Corsa dei Carri si celebra nei riti di primavera».