La passerella politica nel Meeting, vetrina culturale, partecipativa e mediatica

TERMOLI. Come sempre, come ogni anno nel passato, il Meeting è un’occasione, per gli uomini politici in genere, e, per quelli del Governo, in particolare, per passare, per esserci. Un bagno di folla assicurato, un ascolto garantito quello che ricevono i politici su cui si accendono i riflettori e i microfoni. Una buona passerella per i leader nostrani ma anche internazionali. Una corsia preferenziale è sempre stata riservata agli uomini di governo.

Quest’anno si prevede la presenza di ben 11 ministri del Governo Draghi. L’appuntamento più atteso, perché inedito, è quello in programma martedì prossimo quando sullo stesso palco saliranno insieme Giuseppe Conte (M5S), Enrico Letta (PD), Matteo Salvini (lega), Giorgia Meloni (FdI), Antonio Tajani (Forza Italia) ed Ettore Rosato (l’Italia viva). «Il ruolo dei partiti nella democrazia di oggi», è il titolo, da tribuna politica, che vedrà discutere questi leader (maggioranza ed esigua opposizione) ed è facile assistere a scintille dialettiche ed excursus di marca politica. Senz’altro ci penserà il clima riminese, non quello metereologico, a smussare e rendere gli animi il più dialogici possibile.

Ma il Meeting ospiterà anche ben 11 ministri (da Roberto Speranza a Giancarlo Giorgetti, da Vittorio Colao a Maria Stella Gelmini, da Andrea Orlando a Enrico Giovannini), il commissario europeo Paolo Gentiloni e il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Gente di potere, uomini di governo dalle sensibilità politiche le più varie. Non mancheranno anche i rappresentanti del fronte economico, dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi al segretario della Cisl Luigi sbarra a manager imprenditori ed economisti. Al centro dei lavori ci sarà la sostenibilità, declinata nelle sue diverse forme: ambientale, energetica, tecnologica. Ma sono in programma anche focus su temi cari da sempre al meeting quali la formazione, l’educazione, il lavoro. Il titolo della manifestazione (“il coraggio di dire io”), preso in prestito dal filosofo Kierkegaard, per gli organizzatori ha il significato di sottolineare che in un momento di grave crisi sanitaria ed economica è fondamentale che ciascuno si assuma la responsabilità di fare la propria parte per contribuire al bene comune.

Già nella giornata inaugurale, nel pomeriggio, c’è stato il confronto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, presente in fiera, e Paltrinieri, Pessina e Giovinazzi. Il primo giorno dei convegni è stato battezzato dall’incontro: «Il coraggio della sfida. Andare oltre i limiti». Proprio la plurimedagliata olimpica ha lanciato un chiaro segnale al Paese: «Bisogna riuscire ad assecondare la voglia di sport che sta montando soprattutto dopo i successi di questa estate azzurra. Quei successi sono il frutto del lavoro silenzioso e appassionato di migliaia di volontari e associazioni dilettantistiche, ma anche della riforma dello sport avviata nel 2018 che ha il merito, innanzitutto, di aver portato al movimento sportivo circa 160 milioni di euro in più in due anni. Ma, come è stato da più parti osservato, lo sport in Italia è pratica, filosofia, stile di vita, educazione, insomma cultura trascurata, ignorata, dimenticata. A cominciare dalla scuola. Si tratta della "sfida" più importante. Sin dai primi giorni del mio insediamento ho avuto ben chiaro che fosse uno degli obiettivi da raggiungere. Mi sono impegnata sin da subito per prevedere l'inserimento dell'insegnante di scienze motorie a partire dalla scuola primaria. È una grave lacuna del nostro Paese».

Giorgio Poltronieri, icona del nuoto azzurro ha dichiarato: «Non si deve aver paura delle proprie fragilità, in una finale olimpica tutti hanno paura di sbagliare e lottano contro i propri demoni, vince chi riesce a gestirli meglio. Inseguire la perfezione è giusto, ma la vera virtù è sapersi adattare anche nelle situazioni difficili. Non sempre è tutto perfetto, ma c'è sempre la possibilità di lottare».

Anche Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale è intervenuto: "Non ci deve essere la paura di fallire se sei sicuro di quello che fai, se hai fiducia nelle tue qualità, non perderai mai. Sembra una banalità, ma se perdi una partita, avrai imparato qualcosa, avrai sbagliato qualcosa e potrai migliorare per vincere la prossima. Non bisogna avere paura di fallire ma semplicemente provarci ed essere sicuri delle proprie doti".

Antonio Giovinazzi, pilota dell'Alfa Romeo in Formula 1, ha aggiunto: «Il coraggio in macchina è la prima cosa che bisogna avere in questo sport sin da quando si è bambini con i go kart, ma non bisogna dimenticare che è soprattutto uno sport di squadra, e la velocità è una emozione che vive tutto il team. A maggior ragione è importante dare il 100% fisicamente e mentalmente. Il talento non è nulla senza il lavoro».

Soprattutto dopo il medagliere più pieno, raggiunto nelle recenti olimpiadi nipponiche, questi messaggi sono di notevole caratura. Forse mai come in questa circostanza abbiamo assistito non solo alle gare dei muscoli, delle tattiche, delle bravure ma anche a notevoli intensi e commoventi gesti di squisita umanità e fair play. I fotogrammi più intensi, tra gli altri, sono l’abbraccio tra Gian Marco Tamberi e il suo rivale Barshim. L’apposizione al collo reciproca della stessa medaglia d’oro. L’abbraccio tra Tamberi e Jacobs per le rispettive competizioni e tanti altri gesti non solo atletici ma umani.

Benito Giorgetta