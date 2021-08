TERMOLI. Penultima domenica di agosto a Termoli e la spiaggia è di nuovo gremita, arenile e mare pullulano di bagnanti, turisti e residenti. Anche perché dopo alcuni giorni di tregua, il meteo propone una giornata di nuovo molto calda. Sono 31 i gradi segnalati dalla stazione meteo del Mosaico a Difesa Grande.

In effetti, sarà anche per via dei bagordi di sabato e per le prime ripartenze, al Nord domani si ricomincia a lavorare nelle grandi aziende, stamani in giro nel centro storico, corso Nazionale, via Roma, borgo, non c’era molta gente, sicuramente meno afflusso di altri matinée domenicali di questa estate.

Chi soggiorna ancora in città ha di gran lunga preferito scendere sulla spiaggia, dove cercare refrigerio, divertimento e relax a seconda delle proprie esigenze. Con questo fine settimana la stagione estiva comincia ad avviarsi al crepuscolo e ogni giorno da sfruttare è considerato imperdibile.

Movimento particolare anche di imbarcazioni e canoe sul litorale Nord, a testimonianza del clima di assoluta vacanza.