TERMOLI. L’estate sta finendo, mancano 4 settimane all’equinozio d’autunno, ma c’è ancora tempo per bikini e infradito, così come per lanciare i tormentoni della bella stagione.

E' uscito sulla piattaforma YouTube, dopo che Captain Pellauz ce l'aveva fatto ascoltare in anteprima per i nostri lettori: il brano “Bikini e Infradito", da questo pomeriggio lo potete ascoltare nella sua completezza del video da una idea di Luca Grassia la voce, arrangiamento musicale Rossano Menna & Paolo Plescia, video di Nicola Primian, fotografia Max Marsilio, Mix & Master Quartiere Musica Termoli.

Al video hanno partecipato gli Havana Beach club. Appena uscito sulla piattaforma subito tantissime visualizzazioni per questo il brano che ha impazzato durante l'estate grazie alla simpatia e la bravura di Captain Pellauz e la sua Pellbusters band.