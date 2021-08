Volontari al lavoro per mettere in sicurezza il Cea nel Bosco Fantine Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. E’ divenuto l’ombelico ecologista del basso Molise e della costa, parliamo del Cea di Campomarino, nel Bosco Fantine, in mano all’associazione Ambiente Basso Molise, che col presidente Luigi Lucchese e i volontari, stanno cercando di trasformarlo in un luogo di educazione ambientale, ma anche di aggregazione – in ossequio comunque alle norme Covid- e di preservarlo, dopo gli incendi che hanno devastato quel pezzo di macchia mediterranea. Negli ultimi giorni, anche approfittando del clima meno torrido e dell’emergenza roghi che pare cessata, almeno nell’ultima decade, i volontari si sono dati da fare decespugliatore alla mano per mettere in sicurezza tutta la fascia di vegetazione fitta e spontanea che rappresentava un pericolo reale a causa dei frequenti fuochi appiccati nel cuore del bosco.

Migliaia di alberi in fumo, tanto che è partita la campagna di piantumazione aperta alle libere adesioni. Un tratto di Bosco Fantine di circa 17 ettari, radura compresa, da tenere sotto stretta osservazione. Ma quel sito, ci sono documenti secolari, era un enorme polmone verde, di circa mille ettari, che si estendeva sino alla Puglia. Il Cea Fantine sorge all’interno del Sito di Interesse Comunitario ed è compreso nell’area Sic (Sito di Interesse Comunitario) “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli” nel Comune di Campomarino (Habitat IT7222217) e comprende, oltre all’area boschiva, anche le aree retrodunali circostanti. Il Bosco Le Fantine rappresenta un’area di grande pregio vegetazionale in quanto conserva numerose specie arboree divenute rare in seguito alle opere di bonifica, come il cerro (Quercus cerris), il farnetto (Quercus frainetto), il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), la carpinella (Carpinus orientalis), e rappresenta un raro esempio dell’habitat di interesse comunitario 91M0 -Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Ai bordi del bosco si trova una macchia mediterranea ricca delle specie tipiche di questa formazione e di cisti, che è stata riconosciuta anch’essa come habitat di interesse comunitario 2260- Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia. Anche le aree planiziari e prative a contatto con il bosco presentano interessanti depressioni umide con giunchi e carici, ed altre specie vegetali igrofile, e l’habitat prioritario 3170-Stagni temporanei mediterranei. Di notevole importanza è la componente faunistica che annovera diverse specie di interesse comunitario presenti in Direttiva 92/43 CEE (“Direttiva Habitat”) e 79/409 CEE (“Direttiva Uccelli”).

Nell’ambito dei rettili sono presenti due testudinati: la Testuggine di Hermann che popola l’ambiente di macchia mediterranea, dai piccoli nuclei boschivi termofili alla fascia retrodunale ed alle pinete costiere, è oggi abbastanza rara in tutta la regione ed evidenzia un trend negativo soprattutto a causa dell’alterazione dell’habitat ad opera dell’uomo; la Testuggine d’acqua dolce (Emys orbicularis) legata invece agli ambienti umidi planiziali risente oltre che della distruzione dell’ambiente ripariale anche della competizione con il genere alloctono Trachemys introdotto dall’uomo con fini ricreativi.

Ma senza dubbio sono gli uccelli che con la loro ricchezza in specie e la loro visibilità offrono una apprezzamento maggiormente diretto e più immediato della biodiversità di questo tratto di costa molisana.