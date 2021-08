Per vincere l’individualismo, alla ricerca dell’io perduto

TERMOLI. Il teologo Javier Prades, rettore dell’Università San Damaso di Madrid, incanta l’auditorium gremito di Rimini con la sua lezione sulla costruzione dell’identità tra razionalismo e cristianesimo. Il suo intervento, più vicino ad una “lectio magistralis”, ha tenuto silenziosamente inchiodati tutti coloro, ed erano molti, accorsi per ascoltarlo.

Il teologo, rettore dell’Università San Damaso di Madrid, non ha deluso le attese. Ieri pomeriggio [21 agosto 2021] ha posto in evidenza il percorso filosofico e teologico della costruzione dell’io per come si è sviluppata sugli opposti fronti del razionalismo e del cristianesimo. “Per molto tempo la parola d’ordine è stata quella di essere se stessi – ha spiegato infatti il teologo – e la strada per arrivare alla pienezza che ciascuno cerca sembrava consistere nell’essere autentici, anzi bisognava essere autoreferenziali”. Oggi, al contrario, voci come quella di Massimo Recalcati esortano a “superare l’idolatria e l’iocrazia che non possono portare a nulla se non alla follia narcisistica”. Da Kierkegaard a Pirandello, passando per i Queen e Nomadland, la ricerca di sé stessi affronta lo scoglio dell’antropocentrismo per arrivare all’unica alternativa possibile: “L’accoglienza dell’altro”.

È nell’altro, chiunque esso sia, che per noi c’è la rivelazione di Dio. Nell’altro io scopro anche la mia vera identità che sostanzialmente è assetata di relazione. La relazione con l’altro nobilita la mia stessa dignità umana. Noi siamo fatti per essere in relazione. È proprio la relazione che ci rende unici.

Prades ha esaminato questa concezione dell’io a partire da numerosi riferimenti letterari e filosofici. Ad esempio Pirandello. Il drammaturgo siciliano, nel 1926, ha raffigurato la tragedia umana della solitudine attraverso il protagonista di "Uno, nessuno e centomila", il quale «sembra uscire vincitore perché non si sente più costretto a essere qualcuno e può lasciarsi andare verso la dissoluzione del proprio io. Quando manca un rapporto affidabile, ci si deve affidare alle apparenze o rinchiudersi nel solipsismo e proclamare: "Sono solo, in tutto il mondo solo, sento l’eternità e il gelo di questa infinita solitudine". Si tratta però di una condizione di incompiutezza, data dall’impossibilità ultima di essere qualcuno e quindi di poter dire "io" in modo significativo, che è tipica delle nostre società attuali”.

Durante il suo intervento ci sono state citazioni dotte, alte di nobile filosofia, di accattivante letteratura, di profonda teologia ma anche pop: «Bohemian Rapsody ci presenta una visione della vita, quella dei Queen, in cui "non c’è spazio per i perdenti" e la serie televisiva Euphoria evidenzia lo smarrimento dei più giovani, che vivono senza limiti e hanno realizzato il programma degli anni Ottanta, hanno provato tutto e si rendono conto dell’incapacità di essere ciò che avrebbero voluto essere”. Nella filmografia discussa al Meeting non sono solo i giovani a risvegliarsi dal sogno antropocentrico, ma anche i loro padri (e i loro nonni) di Nomadland: “Personaggi che non si legano a nessuno, un mondo in cui non c’è traccia di Dio e l’autenticità porta a una vita avulsa da tutto ciò che rende l’io duraturo e fecondo”, ha spiegato Prades.

“Il coraggio di dire io” passa attraverso l’esempio del Figlio di Dio che dice “io” ai tanti uomini che oggi possono dirlo… L’alternativa a questo individualismo, presuntivamente trionfante eppure incapace di creare legami stabili, di appartenere a qualcuno e di generare un bene duraturo per sé e gli altri, va ricercata nel fondo di se stessi, come ha fatto Edith Stein, che svela il mistero dell’io, che riceve l’essere momento per momento, “un essere fugace e prorogato di attimo in attimo, ma che, malgrado la sua fugacità sostiene e infonde tranquillità e sicurezza”.

L’individualismo esasperato rimane sterile. Non produce nulla se non l’adulazione wquasi narcisistica di se stessi. Tutto si sacrifica e si deve sacrificare sull’altare di sé stessi. Delirio di onnipotenza e per troppo l’uomo è stato attaccato da questo virus che si sta propagando alla velocità del Covid 19. L’unico vaccino, l’unnico antidoto è l’incontro con l’altro è “il coraggio di dire io” per incontrare il tu con cui tessere relazioni dialogiche, fraterne, amicali, sussidiarie, solidaristiche.

L’autocoscienza che costruisce l’io cristiano, insegnava Von Balthasar, non proviene dalla meditazione ma dal donarsi a una realtà o a una persona e questa autocoscienza è approdata in Occidente attraverso la tradizione giudaico-cristiana che concepisce l’io attraverso la relazione. “Per poter dire io serve un rapporto – ha osservato il teologo –, serve un Tu con la maiuscola, il tu di Dio. L’io è generato da un rapporto cui abbandonarsi completamente”. Come fece Abramo nel momento in cui Dio gli diede un nome, una identità e un popolo. “Ma la figura che meglio chiarisce cosa sia la consapevolezza dell’io è quella di Cristo – ha concluso Prades –. Gesù mette davanti agli occhi del mondo un io consapevole di sé; in tal senso la concezione dell’io di Edith Stein prende il via con Abramo e trova chiarimento con Gesù, il quale dice “io sono” come poteva dire solo il Dio dell’Antico Testamento. Con quell’io sono, Cristo rende riconoscibile il mistero trinitario”.

Prades, come era ovvio, ha argomentato attraverso passaggi ragionevoli e razionali che l’alternativa alla solitudine non è il narcisismo novecentesco, ma l’accoglienza dell’altro, l’avvertire la responsabilità di altri, ricevere un nome e una identità che individuano un compito e che accompagnano l’abbraccio amoroso con l’altro. «Il coraggio nasce dalla simpatia. Il "coraggio di dire io" passa per la simpatia che rende possibile la responsabilità di approcciarsi agli altri disarmati da ogni forma di aggressione e armati dal solo desiderio di amare come noi stessi siamo amati.

Benito Giorgetta