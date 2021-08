TERMOLI. Tra tanti esempi di degrado che stanno caratterizzando sempre più le stagioni estive, ve ne sono anche di virtuosi, per fortuna.

Si chiama Roberto, ha solo 13 anni, ma un senso civico così spiccato da dare la paga a tanti adulti, soprattutto quelli che sfregiano la bellezza di Termoli attraverso comportamenti poco edificanti. Ha caratterizzato la sua presenza in vacanza perché si è prodigato a ripulire sacche di degrado, proprio sulla spiaggia del litorale Nord. «Come ogni anno abbiamo trascorso le ferie estive a Termoli, la nostra città di origine, e come ogni anno siamo stati costretti a scontrarci con i soliti problemi che a nostro avviso ne compromettono l’immagine.

Ci riferiamo in particolare al problema dei rifiuti, ormai vero e proprio biglietto da visita di alcune zone della città; sacchi dell’immondizia abbandonati sul ciglio della strada, pile di carta, bottiglie rotte, deiezioni di cani in ogni angolo e giardinetti cittadini praticamente inaccessibili, per non parlare degli abbandoni più creativi, come il monitor di pc che è rimasto a salutarci ogni mattina sulla discesa per il lungomare. Mentre ci chiedevamo cosa potesse essere fatto per risolvere il problema, uno spunto ci è stato fornito da Roberto, tredicenne di Rivalta Torinese, che, esasperato dalla situazione, ha deciso di trascorrere diverse mattine in spiaggia, zona scogli e castello, armato di guanti e buona volontà a raccogliere i rifiuti lasciati da turisti e locali meno attenti di lui – ci ha riferito un altro turista - “Non lo sopporto”, ci dice, e non possiamo dargli torto.

“Se tutti facessero come me la spiaggia sarebbe pulita”. Vero anche questo, ci permettiamo di aggiungere che basterebbe quel minimo di senso civico che consentirebbe di avere una città più presentabile, e che in ogni caso la pulizia di strade ,spiagge, parchi ecc. non spetta a lui né a nessun altro che non siano gli organi a ciò deputati. Quello che sarebbe doveroso fare è prendere spunto da Roberto e dal suo senso civico, cercando di essere meno pigri e distratti quando si tratta delle zone comuni di Termoli. Noi continuiamo ad essere speranzosi, e auguriamo a Roberto e a tutti quelli come lui, di potersi godere le vacanze in un città finalmente pulita».