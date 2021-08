Che fila al San Timoteo, ressa all'ingresso per analisi e prelievi

TERMOLI. C’era chi stava in fila dalle 6.30, soprattutto persone anziane. Alle 7.30 era prevista l’apertura dei cancelli all’ospedale San Timoteo per le prestazioni come analisi e prelievi, ma qualcosa non è andato per il verso giusto a Termoli.

Alle 8.05 ancora non era stato permesso l’afflusso e la fila è diventata gigantesca.

Poi, dopo, c’è chi si è rivolto alla portineria che non ha saputo fornire giustificazioni del ritardo.

Trascorrono altri minuti, poi qualcun altro ha chiamato il centralino, che ha rassicurato sulla prossima apertura, ma di un cancello diverso da quello dove erano in fila gli utenti.

Iniziato, secondo quello che ci è stato riferito, un corri corri, con gli anziani rimasti ovviamente ultimi nonostante fossero lì per primi e un bel calcio al distanziamento.

«Ho visto scene oggi all’ospedale San Timoteo…», frase che non necessita di commenti ulteriori.