Il ’Paese Molise’: una sentinella per l’autunno del nostro scontento

LARINO. Il “vate” del popolo minuto napoletano, Pino Daniele (+), in una sua nota canzone, ha cantato così la Città di Partènope:“Forse è chesta 'a verità: quacche cosa s'adda fa'. 'A città è cchiù pulita, ma quaccuno mett’ 'o dito. Perciò tu nun me dà retta! Ce sta chi ce penza 'mmiezo a tutta chesta gente”. Vedremo, poi, chi si preoccupa di pensare, di segnalare, dando quel che può, qualificandosi come una sorta dell’ultimo personaggio inteso al da farsi. Ciò posto, dal capoluogo campano, spostiamo l’attenzione all’intero Molise, traendone un quadro d’assieme.

Ciò a cui stiamo assistendo non è la crisi, ma la crisi della crisi che, in sostanza, è diventata una vera e propria nevrosi. Pare di sentire la gente di quei poco più di cento Paesi che mugugna il giudizio espresso da Pino, prendendosela col debito silenzio per paura di farsi sentire dai severi ‘custodi dell’ordine’ del niente dei vari Palazzi. La gran parte delle piazze ‘parla’ e dice, seppure a camminarle appaiano prive di abitanti, meste per le tante botteghe chiuse, con le locandine dei quotidiani che annunciano chiusure di ulteriori uffici periferici con gli sfracelli prossimi venturi. “Una ‘morte’ già vissuta”, dicono; ed il tono è esattamente quello di un lutto collettivo. Sulle varie Comunità veglia la Madonna o il Santo protettore (che non esercita più miracoli). Da qualche anno la pandemia di Covid impedisce persino di tenere le consuete feste liturgiche: a S. Martino in P. non si tiene più la corsa dei carri; a Larino c’è nostalgia per l’infiorata dei carri di S. Pardo; la processione a mare per S. Basso – in quel di Termoli – si è ridotta ai minimi termini per evitare gli assembramenti. Se nei centri maggiori restano solo macerie economiche, quel che regge – un po’ dovunque - è solo un orgoglio di facciata, non ancora sopito. Qua e là vivacchia qualche oppositore; ma viene ascoltato appena, seppure dica, a chiare lettere, che l’intera Comunità sia diventata un cieco strumento di occhiuta rapina. E così, i vari dormiglioni politici del Molise prosperano contro il vantaggio di tutti.

Nella ventesima regione le opere iniziano ma non si concludono mai. Un esempio? Il Presidente dell’Esecutivo Toma è un gigante protagonista di questo deserto campo. Ha dieci opere in elenco ma occorrerebbero 118 milioni per la loro conclusione. Purtroppo il balzo all’indietro inquieta, considerando che – solo un anno prima – il completamento di quella sporca diecina sarebbe costato sui 74 milioni. Un esempio fra tutti rimane rappresentato dall’ospedale di Agnone dove i lavori risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione. Fa niente per i 50 milioni dell’ultimo quadro economico: la realizzazione è ferma al 9% e ne servirebbero 42 per dotare il Molise di un’altra struttura sanitaria.

In tutto questo bailamme, a Larino è nata una ‘sentinella’ che – almeno per il momento – si dedica alle piccole cose di ogni giorno, quelle cantate da Pino Daniele nella canzone “Ce sta chi ce pensa”. “Quacche cosa s’adda fa!”, è il suo grido; e, per ciò stesso, provvede a segnalare, incessantemente, ai custodi del Palazzo, le varie inefficienze riscontrate nel quotidiano. Un’autentica spina nel cuore del Sindaco che, però, recepisce d’abitudine i suoi proclami, disponendo che si proceda laddove non sono arrivati, da soli, a provvedere coloro che dovrebbero esercitare abitualmente le funzioni dirigenziali. Si tratta di un giovane, Donato Barone, che, già candidatosi alle comunali con la lista del dottor Rainone (già assessore delegato dell’Ente), è poi transitato al ‘Germoglio’, capeggiato dal commercialista Di Maria. Sui ‘social’ (dove opera) i ‘followers’ l’hanno denominato “la sentinella”. Sempre in piedi, come il marinaio dagli occhi acuti piazzato dal comandante sulla coffa dell’imbarcazione al fine di scernere i pericoli della navigazione, porta all’attenzione del Palazzo ogni disservizio, fotografando quel che non va col suo telefonino, come peraltro ogni buon cronista dovrebbe fare. Ci piace raccontare questa storia, confidando che, alla stregua del Barone, possano nascere altri sani custodi dell’ordine cittadino.

Claudio de Luca