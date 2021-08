Le dodici mostre del Meeting di Rimini 2021

TERMOLI. Nella storia del raduno annuale del popolo ciellino e non, le mostre sono, da sempre, state un Meeting nel Meeting. Ricchezza di ricerca, approfondimento scientifico, analisi dettagliata, sguardo profondo, ricerca dei particolari, approfondimento tematico sono stati gli ingredienti per elaborare una parte importante dell’appuntamento. Correlate alla tematica che sottende tutto il periodo della kermesse, attirano migliaia di visitatori. Occorre prenotarsi dato l’alto numero di richieste per visitarle. Ad accogliere coloro che varcano la soglia di ogni ingresso ci sono, come al solito, validi volontari che accompagnano piccoli gruppi alla visita. Sono ragazzi precipuamente preparati su ogni particolare, capaci di rispondere ad ogni domanda purché attinente il tema.

In questa edizione dal titolo: ”Il coraggio di dire io” sono ben 12 le mostre disponibili.

“Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”- “The Tree of Tales”- “Tu sei un valore”- “Una domanda che brucia”- “Io Pier Paolo Pasolini?” –“Disruptive” – “Costruttori di futuro” – “Alleanza scuola lavor”- “120 meno 50 uguale 70” – “Natura umana? A che immagine, a che oscura somiglianza” – “Modello Brindisi: l’ONU e l’Italia” – “Dire IO. Linguaggio e coscienza”.

Questa lunga lista certamente soddisfa il palato per ogni esigenza. Scienza, teologia, matematica, filosofia, mondo del lavoro, attenzione alla natura, rispetto delle esigenze personali, mondo occupazionale, storia cinematografica, costruzione, una grande biblioteca per gli interessi suscitati e un grande buffet per tutti i palati. Ma al centro, come pare ovvio dato il presupposto del titolo, c’è, giustamente, la persona umana. Quella efficiente e quella diversamente abile, quella europea e quella africana, quella cattolica e quella di diversa esperienza religiosa, quella giovane e quella più stagionata. La persona umana porta scritta in sé stesa il valore che possiede a prescindere da ogni altro elemento aggiuntivo. La persona umana e basta. “Senza le sue aggettivazioni” direbbe Papa Francesco.

Ecco un piccolo assaggio di ogni mostra proposta quasi a permetterne una visita virtuale a distanza.

“VIVERE SENZA PAURA NELL’ETÀ DELL’INCERTEZZA. Vivere senza paura nell’età dell’incertezza a cura di: Charles Taylor, Julián Carrón, Rowan Williams.

La mostra mette a fuoco l’irriducibilità dell’umano che, in età secolare, emerge con sorprendente evidenza. Il percorso comprende le testimonianze di Julián Carrón, Charles Taylor e Rowan Williams, continuamente intrecciate a provocazioni, fatti e domande riguardanti il mondo contemporaneo. Si viene così a creare un percorso audio-visivo, nella modalità full immersion, composto da canzoni, testi, interviste, clip di film e serie TV, poesie, opere d’arte e immagini tratte dalla realtà contemporanea. L’età secolare in cui viviamo, segnata per molti versi da un senso di diffusa incertezza, si presenta come una grandissima opportunità per riscoprire la vera natura dell’io, la sua sete di verità, giustizia e bontà, e – al tempo stesso – l’originalità dell’avvenimento cristiano. La mostra illustra un percorso conoscitivo, nel quale nessuna domanda attinente all’umano viene censurata. I riflettori vengono puntati sulla realtà: anche gli interrogativi più scomodi vengono accolti, senza paura, come fattori indispensabili di questa avventura umana.

“THE TREE OF TALES. TOLKIEN E LA POLIFONIA DELLA CREAZIONE. Curatori

Giuseppe Pezzini (University of St Andrews/University of Oxford), Emmanuele Riu (Università di Genova/Torino). “(…) scorse l’albero del Re ergersi alto, torre su torre, verso il cielo, e il suo fulgore era come il sole a mezzogiorno; ed esso aveva insieme foglie, fiori e frutti in quantità innumerevole, tutti dissimili l’uno dall’altro.

Se ogni artista in qualche modo esprime in forme particolari il proprio io creativo, pochi scrittori al pari di JRR Tolkien hanno avuto il coraggio di portare questa posizione fino ai suoi estremi: la forma stessa della sua opera letteraria, spesso ingiustamente definita come ‘fantasy’, è prova di una valorizzazione totale che Tolkien dà alle proprie preferenze estetiche, linguistiche e letterarie.

Questo si riflette, all’interno delle sue storie, nella centralità data ai personaggi e alle vicende individuali, incluse quelle apparentemente più umili, ciascuno chiamato ad affermare una singola e irripetibile voce particolare, secondo un’esaltazione dell’io difficile da trovare anche nelle più estreme ideologie individualiste. Parallelamente, l’io di ogni personaggio è condotto a sperimentare una unità con i suoi compagni di viaggio che coadiuva e conforta la collaborazione personale alla progressione del Grande Disegno.

Questa consapevolezza di essere parte, che si trova sia all’inizio che alla fine di ogni cammino umano, in una tensione mai risolta tra l’affermazione di sé e l’umiltà dell’appartenenza, dona all’artista, e ad ogni essere umano in generale, il coraggio di intraprendere e continuare l’avventura dell’io. Al cuore dell’opera di Tolkien c’è la scoperta drammatica che ogni uomo è chiamato a collaborare, con i propri particolari desideri e pensieri, a un disegno più grande, a contribuire con il proprio io alla grande polifonia della creazione, e così innestare la propria storia nel grande, unico ‘Tree of Tales’. Nella potente visione tolkieniana la Creazione di Dio è infatti immaginata come un grande Albero fatto di infinite foglie tutte diverse, come polifonia di voci innumerevoli, ciascuna chiamata a contribuire, nella la sua particolarità, ad unica grande Musica”.

“TU SEI UN VAOLORE” a cura del Meeting Point International di Kampala (Uganda).

La mostra è un racconto di fatti, nomi, luoghi: un uomo, un sacerdote brianzolo, fondatore di un movimento cattolico a partire diciamo dal 1954; una donna africana nata a Kampala nel 1968 si chiama Rose; una guerra civile tra le più feroci di quelle che insanguinano il continente africano, 1986; l’aids; centinaia di donne vittime degli abusi della guerra; una cava di pietra; un uragano negli Stati Uniti 2005; collane di carta; due scuole e tanti altri volti e sguardi.

Prova ora a immaginare una storia, mettiti alla regia di questi eventi, lascia che i tuoi personaggi si incontrino sulla scena dello stesso mondo da cui li abbiamo presi… Non ci riesci?

Ecco, questo sono gli eccezionali ingredienti di un flusso di storia che ci raggiunge oggi per un unico scopo: riconoscere il valore infinito che ciascuno di noi è.

“Io PIER PAOLO PASOLINI” a cura di Casa Testori.

«Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto in ogni mio intuire. Ed è volgare, questo non essere completo, è volgare, mai fui così volgare come in questa ansia, questo “non avere Cristo” – una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel puro intuire in solitudine»

Pier Paolo Pasolini

Perché Pasolini oggi? Perché Pasolini è un capitolo aperto nella nostra storia. È un intellettuale il cui scrivere, pensare, filmare, dibattere è sempre stato segnato da una ferita profonda. Si può pensare che si trattasse di una ferita personale. In realtà se Pasolini è ancora così parola viva che brucia, anche a quasi 50 anni di distanza, è perché, per destino, si era fatto carico di una ferita collettiva. Pasolini è stato il testimone ferito di un mutamento antropologico, dove un mondo veniva spazzato via violentemente da un altro, sul quale convergevano i consensi di mercato e ideologia. Ma cosa si è perso nel passaggio da un mondo all’altro? Non si tratta solo di un problema sociologico: è un cambiamento che ha investito innanzitutto la sua identità e la sua persona. E che ha il segno drammatico di una “mancanza”. Pasolini ha saputo far forza sulla nostalgia di ciò che era perduto, mettendo in azione un’intelligenza capace di smascherare, senza temere lo scandalo, tutte le ipocrisie del nuovo mondo vincitore. La forza di Pasolini sta dunque in questa coincidenza tra piano personale e piano pubblico. Per questo le sue parole, per quanto scaturite dalla sua esperienza di intellettuale senza patria, sono parole che pesano ancora sulla storia collettiva.

Il percorso della mostra riaggancia questi due piani, facendo ricorso soprattutto alla presa diretta: sarà la voce di Pasolini, così tagliente e lucidamente dolorosa, a raccontarlo. Sei video mettono in scena altrettanti capitoli dell’agire pasoliniano, dal rapporto con sua madre e la sua terra, all’amore per la bellezza dell’opera umana, dal dolore per la società contemporanea, al bisogno di educazione.

Una mostra non per parlare di Pasolini, ma per sentir parlare Pasolini che parte dalla Fiera di Rimini ma raggiungerà il mondo, grazie a “Pasolini LIVE”, una performance lanciata nel web sui canali di Casa Testori. Da una cabina di regia posta all’inizio del percorso, verrà trasmessa una diretta pasoliniana continua: una lettura ininterrotta per oltre 10 ore al giorno di Libri e raccolte di Pasolini (articoli, poesie, interventi…) fatta dai volontari e visitatori del Meeting, oltre che da gruppi di attori, artisti e curatori, chiamati a leggere un brano di Pier Paolo Pasolini a loro caro. Ma la trasmissione delle letture dalla Fiera sarà solo uno dei flussi che raccoglierà questa performance, lungo i sei giorni di Meeting, per oltre 50 ore di diretta. Verranno, infatti, coinvolti lettori, appassionati, uomini di cultura che interverranno da tutto il mondo con la propria lettura, per un flusso continuo e un omaggio globale mai tentato per uno scrittore, capace di dar conto del tangibile interesse internazionale suscitato dall’intellettuale di Casarsa.

“DISRUPTIVE”

Nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha detto che “Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”.

La mostra nasce da un gruppo di studenti universitari interessati a cercare e a guardare “costruttori” e – se possibile – contribuire con questo lavoro ad “una stagione nuova”. Con questo scopo si sono avvicinati a Sergio Marchionne per comprendere i motivi e i metodi con i quali ha affrontato la grave crisi della Fiat nel 2004 per poi creare e guidare fino alla sua morte nel 2018 un gruppo automobilistico internazionale. Il desiderio è quello di provocare chiunque abbia a cuore la ripartenza del nostro Paese, non perché ci sia un modello perfetto da applicare ma per l’opportunità di un confronto con una persona che è uscita dagli schemi precostituiti e ha rischiato in prima persona trovando tanti sostegni e molte obiezioni.

La mostra sarà sia digitale sia in presenza a Rimini, attraverso interviste inedite a personalità tra le più autorevoli e diversificate che metteranno in luce l’audacia e le criticità di un metodo manageriale-imprenditoriale che ha voluto cogliere una sfida enorme senza eludere i problemi.

“UNA DOANDA CHE BRUCIA. INCONTRI E SCOPERTE NEL MONDO DELLE SERIE TV” La mostra introduce i visitatori in un universo narrativo ormai divenuto una chiave di lettura fondamentale del nostro tempo, un linguaggio privilegiato attraverso cui affrontare interrogativi che riguardano tutti: la ricerca di significato e i desideri umani, la libertà e il rapporto con il potere, l’amore, il male, il dolore, la storia e la politica, …

Nel percorso proposto, una decina di personaggi di altrettante Serie Tv conducono i visitatori, attraverso video, foto, citazioni e materiali di backstage, di fronte ai temi e alle domande fondamentali che emergono da quelle produzioni.

“ALLEANZA SCUOLA LAVORO. NON È MAI TROPPOI TARDI”

Dopo i momenti di crisi (guerre, epidemie, crisi economiche e sociali) l’investimento che può rilanciare e storicamente ha rilanciato un Paese è quello in educazione e formazione.

Che cosa ha voluto dire investire in formazione ed educazione?

Che vuol dire farlo oggi? Come riconnettere scuola, università e mondo del lavoro?

È questo, o anche questo, che significa investire in capitale umano?

“COSTRUTTORI DI FUTURO”. QUANDO IL LAVORO ABBRACCIA LA FRAGILITA’”

La mostra presenta alcune esperienze virtuose di accompagnamento e inclusione lavorativa e sociale a favore di soggetti deboli (giovani NEET, carcerati, migranti, disabili, donne vittime di violenza, ecc.,) realizzate da realtà profit e non profit e istituzioni pubbliche che hanno costruito reti di solidarietà mettendo al centro la persona, la sua dignità, il suo valore infinito. Incontriamo uomini e donne che non hanno censurato i loro limiti ma ne hanno fatto un punto di ripartenza umana e professionale, diventando costruttori di un futuro dove nessuno sia scartato o condannato a restare indietro. Quando si fanno i conti con la propria fragilità, ci si rende conto di avere bisogno dell’altro. E si capisce che si può ripartire solo insieme, in una trama di relazioni umane in cui i limiti diventano potenzialità. Questi esempi lo testimoniano. Possiamo imparare da loro dove nasce “il coraggio di dire io”.

“120 MENO 50 UGUALE 70”

Una mostra dedicata agli anniversari di Gino Cervi, Fernandel e al primo film della serie.

Due ricorrenze allegre e una triste, molto triste, ma che messe assieme, in una sottrazione, danno un risultato che diventa la favola vera di un mito: quello del pretone e del grosso sindaco comunista più famosi del ‘900, come anche degli anni 2000. La favola di un “Mondo piccolo” che si scopre grande come il mondo, di un paese che non c’è e che, invece, esiste eccome! Centovent’anni fa nasceva a Bologna Gino Cervi, il Peppone che abbiamo tutti nel cuore. Cinquant’anni fa moriva Fernandel, il don Camillo che nessuno potrà mai dimenticare. Ecco che i due anniversari, il secondo sottratto dal primo, danno la terza ricorrenza: i settant’anni dall’inizio delle riprese del primo film della serie. Brescello che diventa il paese di don Camillo e di Peppone, lasciando alla Bassa parmense il ruolo di “Mondo piccolo” letterario, esattamente di quel “puntino nero che si muove in su e in giù lungo il Po” e che, in realtà, nessuno sa dove sia di preciso. Ma il numero settanta, con davanti un apostrofo, diventa anche millenovecentosettanta: l’anno del sesto film della saga guareschiana: il primo a colori, il lungometraggio incompiuto, che è comunque diventato leggenda e che, come la fantastica “Primula rossa”, «Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa!».

“NATURA UMANA? ACHE IMMAGINE, A CHE SOMIGLIANZA”

La scultura nei millenni ha lavorato intorno alla figura umana, leggendola, a volte con ammirazione a volte con furia compositiva e anche di scomposizione. Come in una grande indagine dell’uomo su se stesso. Dall’antichità ai giorni nostri, trovarsi di fronte a una scultura che sorprende e offre tratti umani significa accettare una forte domanda sul proprio essere corpo e altro, sulla propria natura umana. In questo tempo dove l’idea stessa di natura è al centro di grandi inquietudini, di nuove sfide, di pericolosi fraintendimenti, sostare davanti alle opere significa uscire dalla retorica, dalla palude dialettica e creare uno spazio di attenzione, di stupore e di ferita commozione.

In un percorso a partire da un maestro indiscusso del secondo Novecento, Ilario Fioravanti, su cui han scritto i maggiori scrittori d’arte (da Testori a Paolucci) si realizza un viaggio nell’opera di alcuni scultori contemporanei, alcuni già affermati maestri, altri che si stanno consolidando, che affrontano il tema della figura umana.

Scopo della mostra, curata da un poeta, è offrire uno sguardo sulla immagine dell’uomo e sulla espressione della sua identità sia nel processo creativo, sia nell’effigie dell’opera.

“MODELLO BRINDISI: L’ONU E L’ITALIA”

Il 20 giugno del 2000 da Brindisi decollò un aereo cargo che trasportò ad Asmara 36 tonnellate di aiuti umanitari ed un ospedale mobile donati dalla Cooperazione italiana per assistere la popolazione eritrea afflitta dalla guerra di confine con l’Etiopia. Quella fu la prima spedizione aerea della neonata Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi creata nelle settimane precedenti, in una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, grazie ad un’idea congiunta del Governo italiano e dall’agenzia ONU World Food Programme (WFP).

Questa iniziativa si è dimostrata lungimirante e, su quello che si è poi affermato come il “modello Brindisi”, il WFP ha creato altre basi, in regioni strategiche del mondo, che insieme formano UNHRD Network: Accra (Ghana), Dubai (EAU), Kuala Lumpur (Malesia), Città di Panama (Panama) e Las Palmas (Spagna). Queste basi offrono un’ampia gamma di servizi logistici che il WFP e le organizzazioni partner utilizzano per prepararsi e rispondere alle crisi umanitarie. Attualmente UNHRD Network ha accordi e fornisce servizi a 97 organizzazioni, tra altre agenzie ONU, entità governative e organizzazioni non-governative (ONG).

La mostra dedicata a UNHRD Brindisi si sviluppa a partire dal cambiamento della consapevolezza nei confronti degli oggetti inviati alle popolazioni colpite da emergenze umanitarie. Improvvisamente, oggetti che nel nostro quotidiano spesso passano inosservati, diventano importantissimi per chi ha perso tutto a causa di una catastrofe naturale o di un conflitto. Acquistano uno spazio vitale, tanto da meritare un’esposizione quasi museale. La trasparenza delle teche in cui sono posti permette di vedere cosa le sei basi UNHRD immagazzinano e trasportano nelle aree colpite da emergenze umanitarie.

“DIRE IO LINGUAGGIO E COSCIENZA”

Anche quest’anno il Meeting ospita un percorso scientifico dedicato alla scienza curata da Associazione Euresis e Camplus, che sarà presentato tutti i giorni per tutta la giornata*, con cadenza oraria, a partire dalle 11.00.

Fra le più enigmatiche e affascinanti realtà che la scienza tenta di indagare c’è quell’oggetto sui generis che coincide con il soggetto stesso della ricerca: l’essere umano. L’uomo rappresenta quel livello della natura capace di avvertire la presenza del mondo e di sé stesso, e in grado di esprimere il proprio esserci con la più misteriosa delle parole: io. Guidati da due studiosi italiani di fama mondiale, il neuroscienziato Marcello Massimini e il neurolinguista Andrea Moro, saremo invitati a esplorare la natura della coscienza e del linguaggio secondo le possibilità offerte dall’approccio scientifico e con apertura interdisciplinare.