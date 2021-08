TERMOLI. «Anche quest’anno come ogni 3° weekend di agosto si e svolto l’International Lighthouse Weekend (weekend internazionale dei fari) manifestazione radiantistica che vede i radioamatori di tutto il mondo attivare ovvero fare la classica chiamata dei radioamatori “cq cq dal faro di Termoli referenza MO-001 ITA-167” i fari delle proprie città ma anche a distanza di centinaia di chilometri ebbene quest’anno anche Termoli era nell’etere grazie ai radioamatori della sezione Ari di Termoli, con una postazione mobile ai piedi del faro posto su quella che io ritengo da Termolese doc ma non solo da me via Federico 2 di Svevia tra le più belle passeggiate d’Italia. Collegando tantissimi radioamatori italiani e stranieri e questo credo che sia stato un ulteriore modo di far conoscere la nostra città sia in Italia che all’estero, per l’anno prossimo cercheremo visto anche la curiosità suscitata nei tanti forestieri di passaggio che chiedevano informazioni in merito alla nostra postazione radio di fare ancora meglio con antenne ed apparati più performanti» A darne i riferimenti è stato il presidente della sezione Ari di Termoli, Davide De Chellis.