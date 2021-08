Da gennaio a luglio 2021 elevate multe per 165mila euro a Termoli dalla Polizia locale

TERMOLI. Ricevere una multa è una delle cose più sgradite, in assoluto. Ci si sente defraudati, poi magari se si riflette, ci si accorge che forse non tutte sono infondate. Ma quanto incassa il Comune di Termoli dalle sanzioni stradali?

Tra i compiti istituzionali della Polizia municipale rientra il servizio di Polizia stradale nel corso del quale vengono elevate, da parte degli agenti, sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sul territorio di competenza. L’attività contravvenzionale comporta, per l’Ente, un’entrata che deve essere accertata nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di riforma della contabilità degli enti locali nota come “armonizzazione”;

L’accertamento delle sanzioni avviene: alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l’importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della notifica dell’atto che quantifica la sanzione; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede a integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.

Nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, è prevista una entrata da proventi sanzioni al Codice della Strada per complessivi euro 392.800.

Il segretario Domenico Nucci ha provveduto ad accertare l’entrata relativa al periodo gennaio-luglio, su 150.965 euro derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all’articolo 142) euro 150.965, di cui riscossi euro 46.453,97; sanzioni su strade di proprietà dell’ente/in concessione euro 14.709, di cui riscossi solo euro 90,80.