TERMOLI. Si terrà sabato 28 a partire dalle ore 8 e fino alle 20 l’open day vaccinale presso il PalAirino di Termoli.

Saranno somministrate mille dosi a coloro che si presenteranno con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. L’open day è aperto ai cittadini dai 12 anni in su.

L’evento è organizzato da Asrem in collaborazione con il Comune di Termoli e le associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa.

“A loro va il mio ringraziamento per la grande collaborazione - commenta il direttore generale dell’Asrem -. Invito ancora una volta i cittadini che non hanno aderito alla campagna vaccinale di recarsi all’open day. È fondamentale vaccinarsi: si tratta dell’arma migliore per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all’autunno con maggiore sicurezza”.