«Non è l’abilità di correre che vi renderà grandi, ma la premura per custodire la loro vita»

TERMOLI. «Vorrei parlarvi della mia Valeria, ma sono certo di scoppiare a piangere prima ancora di pronunciare il suo nome e… quindi chiedo a padre Enzo di farlo al posto mio...». Nel dolore straziante di padre che ha perso il suo gioiello, Nicola ha affidato ieri un messaggio di amore, ma anche di profonde riflessioni. La lettera del padre di Valeria letta da padre Enzo Ronzitti, che ha ricordato il sacrificio della ragazza nella sua omelia, un vero e proprio appello ai giovani a essere prudenti e stare sempre attenti quando si viaggia e specie quando si portano persone a bordo, un riferimento chiaro a quello che è accaduto nove giorni fa.

«Valeria è innanzitutto bellissima, sempre! Quando è seria, quando ha il broncio, quando ride Quando si guarda allo specchio e non si piace, quando piange, quando fa le smorfie e quando dorme, Amavo fotografarla quando dormiva! – nella lettera di papà Nicola - è dolcissima, coccolona, il modo in cui mi chiamava papà mi faceva sciogliere il cuore. E’ determinata, ogni volta che si è posta un obiettivo lo raggiungeva ad ogni costo! E’ simpatica, con i suoi sguardi di complicità, con i suoi modi di chiedere il permesso per fare qualcosa di più, con il suo modo di prendere in giro me, la mamma e ancora di più se stessa. Valeria è stupefacente, non c'era discussione in cui non riuscisse a mettermi in crisi, spesso restavo senza parole perché in fondo, aveva ragione lei; è protettiva, ha vissuto cercando di non darci mai dispiaceri e di renderci orgogliosi di lei, negli ultimi tempi si era messa in testa di proteggerci dal Covid usando ogni tipo di precauzioni, fino a evitare baci e abbracci e ora quei baci e quegli abbracci li abbiamo persi per sempre! E’ autonoma, responsabile, non abbiamo mai Il bisogno di spingerla verso i suoi doveri.

Era brillante negli studi e aveva ben chiaro in mente Quello che sarebbe stato il suo futuro. Valeria altruista, buona, timida, solare, soprattutto seria! Forse è banale tutto questo detto da un papà innamorato di sua figlia ma Valeria era speciale! L’amore e l'orgoglio che provo per lei sono immensi e non moriranno mai. Ciao Valeria». Ma la seconda parte della lettera è un vero e proprio monito, rivolto ai giovani: «Proprio in questi momenti così difficili e dolorosi ricordare a tutti giovani qui presenti e anche a tutti gli altri che hanno vissuto a distanza questo tragico avvenimento che ogni volta che accompagnate qualcuno sullo scooter o con la macchina avete la loro vita tra le vostre mani. Non è l’abilità di correre che vi renderà grandi, ma la premura che userete per custodire la loro vita. Spero che non vi dimenticherete mai della mia piccola Valeria».