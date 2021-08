Un volo a planare sulla società del Molise

LARINO. Il Molise è quel territorio in cui meno di 300mila persone vivono gran parte della loro vita. Bene spesso questa regione parrebbe essere poco nota persino ai suoi figli migliori. Per me che sono figlio acquisito, è diventata una Patria più piccola; ma, poiché ritengo che quest’ultima sia una parola che ci cammina nel cuore, oso pronunciarla non importandomi se altri, più provveduti di me, avessero ad irridermi. Ma la Patria non può essere solo questo. E’ vero che essa “chiama”, ma è pur vero che dovrebbe “dare” per il tràmite di chi la rappresenti, facendosi riconoscere ben oltre i benefici di commozione offerti ed i sentimenti indubbi che suscita. Il conforto del racconto delle sue memorie (che – in definitiva – sono le mie e sono le vostre) non può essere sufficiente a coprire tutto ciò che non ci viene concesso da parte della Politica.

Alludiamo alla carenza di ‘benefit’ sociali e di servizi in genere ed al corretto rispetto del “bene comune”. Se, dalle aspettative, si passi al vissuto (e, quindi, alla qualità della vita), le cose si presentano ancora peggio; ed il sentimento di molti si tramuta in indifferenza espressa con l’ansia, con la depressione, con i sensi di colpa e talvolta pure con l’aggressività. Come non essere pessimisti se, nei vari enti, gli amministratori sanno squadernare (sempre che vi riescano!) solo i capitoli di una gestione ordinaria uguale a se stessa? Quando in un Comune stia per giungere una gestione commissariale, si pensa che dal cielo debba diluviare. Ma quale differenza potrebbe tracciarsi fra questo istituto sostitutivo e quello elettivo se, andando ad esaminare quantità e qualità delle determinazioni e delle deliberazioni di certi enti, venga fuori che gli oggetti siano comunque gli stessi, senza che alcunché sia stato costruito di “straordinario” da chi abbiamo votato rispetto a quanto abbia posto in essere chi sia venuto a gestire un paese per decreto del Ministro dell’Interno? Saremo pessimisti, ma forse la differenza consiste unicamente nel fatto che, nel secondo caso, la Ragioneria comunale debba attingere dalla Cassa l’importo di una sola indennità di funzione a fronte di quelle molteplici dovute ad un Sindaco ed ai suoi assessori.

La 20esima Regione, affogata in un sistema che si autoalimenta, riesce ad utilizzare solo in parte i Fondi europei; e ciò è grave soprattutto in un periodo di crisi. L’unico dato relativamente positivo (ma fino a quando?) riguarda la solidità patrimoniale delle famiglie, legata ad ataviche virtù di frugalità, seppure comincino ad apparire evidenti le crepe originatesi dalla lievitazione dei prestiti e dal raddoppio delle sofferenze registrate in questo ambito. In conclusione, i Molisani vivono ed operano in una società oramai incagliatasi in una insostenibile situazione di assistenzialismo, di bassa produttività, di asfissia imprenditoriale e - in definitiva - di declino generalizzato. In verità, un territorio vivibile si concreta attraverso i piccoli gesti, le responsabilità condivise ed una maggior cura degli spazi che fanno da sfondo all’agire quotidiano.

Se una regione deve rappresentare lo specchio di chi la abita, occorre l’attenzione generale verso l’ambiente e nei confronti degli altri. Anche un piccolo fatto cela un grande segreto: quello per cui, se tu fai qualcosa, altro potrà conseguirne; se non fai alcunché, ben poco cambierà. Purtroppo quello di “odorare” (e di “adorare”) il profumo dell’antichità costituisce uno dei maggiori “tic” dei Molisani, seppure non tutti si lascino “segnare” da certi comportamenti. Una volta il giornalista Gianni Brera scrisse che Milano non era più quella di un tempo solo perché si era reso conto che il Comune non tarava più gli orologi pubblici sulla medesima ora. Voleva dire che è dalle piccole cose che si misura la civiltà di un popolo e che, perciò, può essere definita “civile” soltanto quella comunità in cui la cura per i beni di tutti (e soprattutto l’attenzione verso gli altri) diventi un tratto distintivo. In una “civitas” cosiffatta lo sviluppo economico si accompagnerà al progresso civile in un virtuoso condizionamento reciproco. La “ricchezza” morale e materiale conseguitane sarà consistita nella qualità delle relazioni interpersonali; nella capacità dei cittadini di agire insieme (esorbitando dai propri interessi individuali); nella nettezza degli spazi pubblici; nella fiducia nutrita negli altri e nelle istituzioni; nel rispetto delle regole e della legalità.

Claudio de Luca