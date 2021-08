SAN MARTINO IN PENSILIS. Doppio post Facebook da parte della vice sindaca Tiziana D’Adderio e dell’assessora alla Cultura Antonella Di Lillo, a San Martino in Pensilis, per elogiare l’azione dei ragazzi del posto. Per la numero due dell’amministrazione Di Matteo: «Dopo l'incendio del 13 luglio, dopo il fuoco, il fumo, la paura arriva l'arcobaleno. Loro sono i nostri ragazzi, loro sono l'arcobaleno di San Martino, la parte bella di questo paese, il nostro orgoglio. Hanno ripulito tutto lì dove il fuoco ha bruciato. Grandi ragazzi. #sieteilbellodiquestopaese#. Ps: i rifiuti sono stati tutti meticolosamente differenziati».

La Di Lillo è partita da lontano, «Anche quest’anno non è mancata la critica ai nostri murales, ma va benissimo così, anche quest’anno si è parlato di arte, si è analizzata e valutata un’opera, il suo contesto ed il suo significato più recondito. Che piaccia o no, il bene è parlarne. Che piaccia o no si è parlato degli artisti Nik Alessandrini e NemO's, della specie umana quale parassita, un’epidemia per se stessa e per le altre specie viventi e per la terra che abita. Ma parliamo anche di loro, dei nostri ragazzi, ideatori di quei murales, criticati, giudicati, offesi ed additati che, non curanti, tirano su le maniche, indossano guanti e ripuliscono ciò che è davvero inquietante… la natura violentata dall’uomo. Complimenti ragazzi».