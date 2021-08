Molise ancora ostaggio del maltempo: temporali, rischio grandine e calo termico

TERMOLI. Il maltempo che ha colpito il Molise, in particolar modo la costa, nella serata di martedì 24 agosto, non molla la presa. Ci attendono, infatti, ancora 48 ore di instabilità con forti temporali sul medio-basso versante adriatico e rischio di grandine.

Le previsioni per i prossimi giorni:

MERCOLEDI'. Condizioni meteo ancora movimentate su gran parte del Paese. I settori più colpiti saranno quelli dell'Italia centrale e dell'Adriatico Centro-meridionale. Già in queste ore possiamo osservare come tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia persiste una certa instabilità. Nelle ore pomeridiane rovesci e temporali aumenteranno su queste aree, comprese interne laziali e campane con locali fenomeni intensi e a possibile carattere grandinigeno. Decisamente più stabile altrove. Qualche piovasco o acquazzone sui rilievi alpini Centro-occidentali e sul nuorese. Temperature sotto la media sulle regioni centrali e settentrionali, con massime generalmente comprese tra 25 e 29°C. Più caldo al sud, picchi di di 33-34°C in Sicilia.

GIOVEDI'. Italia spaccata a metà. Inizialmente tempo stabile quasi ovunque con della nuvolosità e qualche piovasco residuo soltanto al Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio aumenta l'instabilità sulle regioni meridionali. Nuclei temporaleschi andranno ad interessare ancora una volta Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Campania e localmente la Calabria e la Sicilia settentrionale. Al Centro-Nord invece prevarrà il sole durante il giorno, ma dalla sera cambia tutto a partire dal Triveneto. Forti temporali si scateneranno dapprima sul Friuli-Venezia Giulia in spostamento verso il Veneto e Romagna nella notte successiva. Più asciutto sul Nord-Ovest.