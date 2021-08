TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host, ha donato alla Croce Rossa di Termoli un frigorifero che ha permesso alla stessa di svolgere la propria opera di assistenza in modo più consono, considerato il caldo torrido di questa estate. Nella sede della Croce Rossa Italiana di Termoli Area 2 si distribuiscono generi alimentari alle famiglie indigenti ed il frigorifero è necessario per la conservazione di prodotti facilmente deperibili.



Il presidente del Lions Club Termoli Host Giovanni Di Girolamo, contattato dalla responsabile della Croce Rossa Area 2 Anna Lucia Presutto, la quale segnalava la necessità di un frigorifero per la sede di Termoli, dopo aver consultato il direttivo del club, si è subito reso disponibile ad intervenire con la donazione del suddetto elettrodomestico.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente del Club Giovanni Di Girolamo e per la C.R.I. la responsabile Anna Lucia Presutto e i volontari Marisa Di Pardo, Vittorio Cefaratti e Tina Menadeo.



Il Lions Club Termoli Host è sempre sensibile a quelle che sono le necessità del territorio, in linea con i principi lionistici nella realizzazione dei suoi services.

La responsabile della Croce Rossa Anna Lucia Presutto ha ringraziato il presidente del Lions Club Termoli Host e tutti i soci del club per la disponibilità manifestata.