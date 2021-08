Diabetologia, "Una volta era una eccellenza"

TERMOLI. Da una denuncia social nasce anche una testimonianza diretta, che Pino Ferrieri, presidente dei diabetici del basso Molise, intende pubblicare su Termolionline.

«Caro direttore, come presidente dell’associazione diabetici basso Molise nei giorni scorsi ho raccolto le lamentele di ragazzi diabetici che non hanno potuto avere alcuni dispositivi di prevenzione e controllo della glicemia.

Il problema vero dal mio punto di vista, è che manca una organizzazione anche minima del servizio sanitario in ospedale. I medici e gli infermieri in servizio fanno oltre l’impossibile ma si sa in pesce puzza dalla testa e temo che ci sia una precisa volontà politica di distruggere il servizio sanitario a Termoli. La diabetologia come tante altre specialità a Termoli/Larino erano eccellenze. Di seguito una mia nota: Forse non tutti sanno che una persona con diabete insulinodipendente deve misurare più volte al giorno il livello di glucosio nel sangue al fine di somministrare la giusta dose di insulina necessaria a vivere.

Con questa premessa mi preme sottolineare che giorni addietro alcuni giovani pazienti diabetici non hanno potuto ritirare le strisce perché l’addetto alla distribuzione non c’era, giustamente aggiungo, era in ferie, ferie sacrosante e meritate in quanto nel reparto in questione medici ed infermieri lavorano con ritmi impressionanti tutti i santi giorni non mandando a casa senza visita mai nessuno.

La cosa che mi lascia basito è che per emergenze di questo tipo chi doveva non ha pensato di predisporre la possibilità che uno qualsiasi del reparto potesse, con le autorizzazioni necessarie, consegnare alla persona Insulino-dipendente una confezione di strisce.

Che dire…»