Le case in legno sono sempre state viste come abitazioni in cui trascorrere le proprie vacanze oppure, addirittura, come semplici ripostigli in cui collocare i propri attrezzi da giardino. Tuttavia, sempre più persone stanno considerando di realizzare la propria abitazione principale in legno. Questo perché le case in legno presentano un aspetto unico nel loro genere, durano a lungo ed offrono caratteristiche peculiari, difatti sono una delle tipologie di residenza più popolari presenti nel mercato. Decorare la facciata delle case in legno offre l’opportunità di creare uno stile unico e moderno, in cui il legno diviene simbolo di lusso e naturalezza.

Decorazione della facciata delle case in legno: vantaggi dei diversi tipi di stile

Le pareti di ogni casa sono costantemente esposte a condizioni atmosferiche di qualsiasi tipo, quindi quando si costruisce un’abitazione è necessario prestare molta attenzione sia all’aspetto esteriore che alla protezione della stessa. Per proteggere al meglio la facciata, così come le altre pareti ed il tetto, sarà necessario usare prodotti di qualità ed installare le pareti stesse in maniera corretta. Nel prossimo paragrafo troverai diversi consigli che Maestro Case ha in serbo per te, in cui verranno discusse le due tipologie di facciata più popolari e da considerare per la tua futura casetta in legno.

Facciate ventilate

In merito alle facciate ventilate (dette anche “pareti ventilate”), gli esperti di Maestro Case affermano che: “Grazie alla varietà sempre crescente di materiali di finitura ed agli eccezionali vantaggi, le facciate ventilate stanno diventando una scelta sempre più comune nella costruzione di case in legno destinate ad uso residenziale”.

Le facciate ventilate differiscono da altri tipi di facciate in quanto, durante la fase di costruzione, viene lasciata un’intercapedine d’aria per la ventilazione tra l’isolante termico della struttura, che si trova nella parte esterna dell’edificio, e la finitura esterna. Tale intercapedine offre diversi vantaggi significativi, tra cui l’eccezionale livello di protezione, che conferisce lunga durata alla parete stessa.

In tal caso, per la decorazione esterna delle case in legno, in genere, vengono usati dei pannelli di finitura in grado di resistere a fuoco ed acqua, i quali consentono di preservare non solo il massimo livello di protezione di queste strutture, ma anche il loro aspetto.

Inoltre, uno dei maggiori vantaggi delle facciate ventilate evidenziato dagli esperti di Maestro Case è la protezione contro problemi causati da un’eccessiva umidità. L’acqua che penetra attraverso la parete esterna della facciata e raggiunge la struttura della casa, può causare danni particolarmente gravi. In questo caso, le facciate ventilate forniscono una protezione completa dall’umidità alle pareti delle case in legno: quando l’umidità penetra attraverso la finitura della facciata, l’acqua che entra nel traferro defluisce e quindi lascia la parete asciutta. L’intercapedine d’aria lasciata nella parete, secondo lo stesso principio, aiuta a rimuovere l’umidità dell’abitazione, creando così un mezzo per evitare la riproduzione di varie muffe e microrganismi, garantendo così il massimo livello di protezione su tutta la struttura.

Il secondo vantaggio, ma non di minor importanza, è che le facciate ventilate non lasciano ponti freddi dovuti al traferro e consentono di aumentare la resistenza termica, riducendo così i costi ed il consumo di calore all’interno dell’abitazione. Oltre a ciò, l’intercapedine d’aria tra i pannelli della facciata e lo strato isolante della struttura garantisce una naturale ventilazione della facciata stessa, permettendo il giusto livello di umidità in ciascun locale interno. È importante ricordare che, scegliendo le facciate ventilate, i pannelli di finitura lasciano sempre in ombra le pareti delle case in legno, mantenendo costante la temperatura interna durante la stagione calda.

Infine, le facciate ventilate delle case in legno vengono realizzate con materiali estremamente infiammabili o non combustibili, quindi in caso di incendio possono ridurre significative le perdite per incendio, cosa particolarmente importante da tenere in considerazione quando si tratta di realizzare delle case in legno destinate ad uso residenziale.

Cappotto termico

La seconda tipologia è il cappotto termico; si tratta di uno dei metodi di finitura per le case in legno più comune. Questa tipologia è caratterizzata dall’uso di un unico materiale principale e termoisolante, che è in grado di proteggere la casa dagli effetti negativi causati dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche. In tal caso, la facciate delle case in legno ad uso residenziale vengono rifinite utilizzando dell’intonaco decorativo.

Sebbene le case che presentano questo genere di facciata non abbiano una buona ventilazione, sono molto vantaggiose dal punto di vista economico: il loro prezzo è il più conveniente sul mercato e permettono di ridurre significativamente i costi di riscaldamento.

Quando si parla dei vantaggi di queste pareti, gli esperti di Maestro Case sottolineano l’importanza delle loro eccezionali proprietà isolanti.

In particolare, questa tipologia di facciata non lascia ponti freddi dovuti all’intonaco e permette di aumentare la resistenza termica, riducendo così il consumo termico totale dell’edificio.

Inoltre, un buon isolamento delle pareti impedisce la formazione di condensa nei locali interni dell’edificio. Questo processo influisce sia sulla salute che sulla longevità delle pareti stesse, poiché in genere l’umidità si accumula in queste parti della casa, facilitando così lo sviluppo di muffe e microrganismi che, nel lungo periodo, possono causare più danni di quanto sembri.

Un altro aspetto da considerare in merito a questa tipologia di facciata è che è in grado di assorbire perfettamente i suoni ed i rumori. Quindi, una volta applicata questa parete alle case in legno, esse potranno godere di un isolamento acustico eccellente.

Grazie al fatto che le pareti intonacate non soffrono né il caldo né il freddo, perché sono particolarmente impermeabili, con la luce solare d’estate ed il vento forte nella stagione fredda, la parete sarà in grado di mantenere una temperatura interna ottimale. Con questo tipo di isolamento termico, anche le pareti delle case in legno ad uso residenziale non saranno soggette a congelamento né a significative fluttuazioni di temperatura.

Senza contare che il prezzo di queste facciate è da considerarsi un vantaggio non di poco conto.