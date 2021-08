Medico di base in pensione a Guglionesi, Minchillo: «Già contattato da giorni l'Asrem»

GUGLIONESI. Non è passata inosservata la segnalazione del segretario regionale del partito di Rifondazione comunista sul pensionamento di un medico che tra qualche giorno lascerà 1.500 mutuati, questo il dato che ci ha fornito l'amministrazione comunale.

In realtà, come ci ha precisato l’assessora alle Politiche sociali, l’avvocato Carmela Minchillo, l’amministrazione Bellotti, nel caso di specie sia lei stessa che il sindaco Mario Bellotti, si sono attivati da subito appena saputa la notizia del pensionamento della dottoressa Matilde Corvo, che ha 1.500 mutuati, per cercare una soluzione. Giovedì, ossia domani, il primo cittadino incontrerà il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano, mentre nei giorni scorsi c’è stato un contatto col direttore distrettuale Giovanni Giorgetta. La stessa Minchillo, tuttavia, ha ritenuto di ringraziare per la sollecitazione il segretario del Prc Sisto, sottolineando che il silenzio non celava immobilismo, tutt’altro. «Non siamo rimasti con le mani in mano, anche se c’è da dire che la notizia del pensionamento ci è giunta solo una decina di giorni fa».

Il problema deriva anche dal fatto che gli altri medici di base sono già al completo e non possono avere parte degli assistiti della collega Corvo.