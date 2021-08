CAMPOMARINO. Stato di emergenza anche per i danni del maltempo, quelli che chiederà l'amministrazione di Campomarino. Tante abitazioni dell’agro campomarinese senza energia elettrica dalla serata di martedì. Vigili del fuoco, Protezione civile, col Cvp, e la Polizia locale, Carabinieri, attivi nella notte, rimossi alberi che ostruivano la carreggiata in ben tre punti diversi. «Importante l’intervento della Polizia locale di Campomarino che subito si è attivata per la messa in sicurezza delle strade e della circolazione», ha riferito l’assessora Anna Pollace.

Le zone di contrada Cianaluca, contrada Cocciolete e contrada Ramitelli sono state isolate per alberi abbattuto sulla Sp 128. Pruneti distrutti e anche alcuni tetti che sono volati via. «Di solito evito di scrivere post dopo eventi straordinari, ma questa volta non ci riesco. È un 2021 che sta mettendo a dura prova il nostro territorio e la pazienza di tutti noi. Prima la pandemia che ci ha portato via tanti nostri amici concittadini, poi i due di agosto e le avversità atmosferiche – ha commentato l’assessore all’ambiente Antonio Saburro - sono stati distrutti diversi ettari di vigneti (pronti per la vendemmia e quindi ancora carichi di uva), diversi operatori turistici e cittadini hanno subito danni materiali ad abitazioni e strutture ricettive e il bosco fantine ha subito nuovamente ingenti danni ambientali e naturalistici. È dura, soprattutto perché non si finisce di metabolizzare un evento negativo che subito ne arriva un altro. La mortificazione è tanta e a tutta la comunità di Campomarino vanno il mio rispetto e la mia comprensione.

Anche dopo quest'altra bruttissima pagina, bisogna ripartire ed affrontare le situazioni con determinazione, anche se non è semplice. Nel frattempo, come già anticipato dal sindaco, siamo al lavoro per una stima dei danni finalizzata alla richiesta dello stato di calamità».