MONTECILFONE. Non solo il territorio più a Sud del Molise avversato dal maltempo di martedì notte.

Problemi anche a Montecilfone, dove a causa delle forti raffiche di vento e piogge, diverse strade, tra cui zona Sinarca, Corundoli, gessificio, sono state coinvolte. «Tanti gli alberi caduti, mi sono attivato da subito per il normale ripristino della viabilità e stiamo ancora lavorando, mi spiace per eventuali disservizi che potranno esserci anche per la raccolta differenziata, poiché nel centro raccolta vi sono stati danni, stiamo lavorando affinché tutto presto torni alla normalità. Nel frattempo chiedo a tutti di prestare massima attenzione», il messaggio diffuso ieri mattina dal sindaco Giorgio Manes.