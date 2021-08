La 36enne lascia 3 figli, Bellotti: daremo tutti i conforti necessari alla famiglia di Giada

GUGLIONESI. Guglionesi questa mattina, giovedì 26 agosto, si è svegliata con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire e tantomeno dare, la giovane donna, appena 36enne, ricoverata al Cardarelli da più di 40 giorni, purtroppo, alle prime luci dell’alba, è spirata.

Un dolore immenso che squarcia il cuore e l’anima a metà. Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa perdita ha generato.

Una giovane donna piena di vita che per un “maledetto virus” lascia questo mondo. Una giovane donna forte e al tempo stesso fragile che ha combattuto fino all’ultimo. Circondata dall’affetto, virtuale, di chi le voleva bene e sperava e pregava per un miracolo che, purtroppo, non è arrivato.

Un dolore che si legge anche sui vari social dove chi la conosceva bene le dedica parole piene di commozione, così come il sindaco Mario Bellotti che raggiunto telefonicamente ci ha subito aggiornati e dato la conferma del decesso.

“Da qualche ora è deceduta Giada Morini, l’ennesima vittima che ha dovuto subire per causa del Covid il nostro comune, la nostra comunità. L’amministrazione, il sindaco esprimono tutta la loro vicinanza alla famiglia. Ci stiamo adoperando in tutti i modi per dare tutti i conforti necessari alla famiglia e ai suoi figli”. Giada lascia 3 figli, a loro tre va il nostro più caloroso abbraccio.