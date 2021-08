‘Un caffè per Giada’: a Guglionesi raccolta fondi in ricordo della donna morta di Covid

GUGLIONESI. Può una morte, un vuoto, fare più rumore di una vita? Assolutamente sì, soprattutto quando colpisce una madre, giovanissima, e una comunità unita. È accaduto, o sarebbe meglio dire sta accadendo, a Guglionesi dove i residenti si sono stretti intorno, metaforicamente parlando, alla famiglia di Giada, deceduta questa mattina, giovedì 26 agosto, nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cardarelli in cui era ricoverata dal 30 luglio scorso prima del trasferimento in Rianimazione tre settimane fa.

A lei ed ai suoi tre figli è dedicata la raccolta fondi ‘Un caffè per Giada’ che ha l’obiettivo di aiutare la famiglia con le spese relative al funerale ed alla sussistenza dei ragazzi. La solidarietà partita da meno di un’ora, è attiva nella Lavanderia di Emilia e presso Michela, attraverso un barattolo, di colore bianco come la purezza dell’anima di Giada, e la scritta ‘Un caffè per Giada’ rigorosamente a mano.

«Ci sono notizie che ti gelano - scrive Giuliana Senese nell’annuncio su facebook - La speranza è sempre viva, anche se sai che la malattia è severa. Oggi Giada, giovane madre di Guglionesi ha lasciato la nostra comunità, ha percorso una strada che la porta dove non c’è solo dolore, ma solo Amore.

I tre ragazzi e la madre di Giada dovranno preoccuparsi di tutto quello che la circostanza richiede, oltre il dolore.

Ognuno di noi, chi può e chi vuole può offrire un caffè presso la lavanderia di Emilia e presso Michela.

#Un caffe' per Giada #Comunita'#guglionesi»