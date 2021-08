TERMOLI. Introdotto da Giorgio Vittadini, presentato da Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, si è svolto, in una sala gremita fino all’esaurimento, l’atteso momento politico con la partecipazione di Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (M5S) [arrivato in ritardo a causa di un incidente stradale], Maurizio Lupi (Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà), Giorgia Meloni (FdI), Ettore Rosato (Italia viva), Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia).

Il tema dell’appuntamento è stato: “Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi”. Dopo l’introduzione di Giorgio Vittadini presidente della fondazione per la sussidiarietà, il conduttore dell’incontro ha ricordato di rispettare i tempi scanditi da un orologio posto di fronte ai relatori ed ha messo in evidenza come questa fosse la prima occasione in cui tutti questi leader di partito si incontrassero in questo contesto. Ha invitato a non essere aggressivi, eccessivi, ma in modo rispettosamente dialogico, essere capaci di dimostrare che ci si può incontrare anche con le idee contrapposte e non necessariamente occorre gridare, aggredire verbalmente, sovrapporsi o egemonizzare lo spazio dato a tutti in egual misura.

Richiamandosi e, non poteva essere diversamente, alla questione e alla realtà afgana ha proposto la sua prima domanda chiedendo un giudizio generale su quanto accaduto, sul fallimento dell’Occidente dopo venti anni di permanenza in quella terra oggi martoriata, occupata dai talebani e con un futuro incerto in ogni direzione e certo solo del fatto che il predominio talebano non può che portare alla soppressione di diritti acquisiti, di liberta raggiunte e di traguardi sognati. Ciascuno dei leader ha dato il suo contributo di lettura. Tutti si sono trovati concordi nell’affermare che è stata una sconfitta per tutti. Giuseppe Conte ha invitato a porsi in una posizione dialogica con i talebani. Salvini ha dissentito affermando che, secondo lui, con gente che non rispetta i diritti altrui, che governa con la forza totalitaria, non si può, non si deve dialogare.

La platea attenta all’ascolto dei vari interventi con gli applausi ha manifestato il suo maggiore o minore gradimento di quanto ascoltava. La Meloni, unica donna presente tra i leader, collegata da Roma, è stata, certamente, la più applaudita.

Dopo questa domanda iniziale, fuori programma, Brambilla ha posto una alla volta le altre domande certamente concordate e di cui erano a conoscenza i relatori che si alternavano nei loro interventi rigorosamente in ordine alfabetico. Ad ogni domanda è stato dato un limite massimo temporale tra, minimo due minuti e, massimo cinque. I leader hanno sostanzialmente rispettato i tempi, hanno saputo dialogare con rispetto reciproco senza sovrapposizioni, interferenze. Anche quando ci sono state evidenti e contrapposte idee il dissenso è stato manifestato solo con la mimica facciale o gestualità plateale come quando, mentre Salvini dissentiva sul continuare ad erogare il “reddito di cittadinanza”, Giuseppe Conte ha sbracciato e gesticolato negando di assentire a quanto stava ascoltando.

Le tre domande poste sono state: «Che cosa significa mettere il pluralismo della democrazia a servizio del bene comune? Quale cambiamento spetta ai partiti? Come costruire un rapporto costruttivo tra partiti, istituzioni, società civile e corpi intermedi?»

Conte è per una organizzazione politica che si pretenda portatrice di una visione generale del mondo, che sia anche capillare sul territorio ma leggera, grazie alla rete, e rigorosa nel rispetto dell’etica pubblica. Letta vede una democrazia “malata”: tre governi con tre maggioranze diverse in tre anni di legislatura, 200 cambi di casacca in Parlamento. Indicazioni: limitare il trasformismo parlamentare, ripristinare le preferenze, dare più spazio alle donne. Per Lupi è in crisi la capacità di rappresentanza dei partiti, di coniugare la “parte” con il bene comune. «Non pura ricerca del consenso, ma idealità e gratuità. Non abbandono dei corpi intermedi, ma scommessa sulla libertà e responsabilità». Per Giorgia Meloni senza visione non c’è forza politica degna: «Senza identità non si fa dialogo, si diventa violenti nel discorso pubblico”. I partiti per esistere devono essere “pesanti”, cioè vissuti in carne ed ossa (all’opposto dell’idea di Conte). Bene Letta sulle preferenze: se non è un bluff, lo dimostri. Per Ettore Rosato occorre aprire ai giovani e alle donne, e selezionare le classi dirigenti investendo soprattutto sugli amministratori locali. Partito pesante anche per Salvini: «Noi con 1500 sedi locali con la gente protagonista». La politica soffre lo squilibrio dei poteri: «Oggi il potere giudiziario decide in nome e per conto di tutti». Da cui le proposte referendarie. Infine, anche Antonio Tajani rivendica la necessità che i partiti si ispirino ai valori. Come il suo: «Sono cristiano, liberale, europeista, garantista: in dubio, pro-reo».

Secondo giro. Letta guarda avanti e si schiera per Draghi a Palazzo Chigi sino al 2023 Il confronto tra i leader evidenzia le differenti posizioni, alcuni molto distanti, altre più componibili, forse. La bozza di decreto Orlando sulla delocalizzazione delle imprese, criticata da Tajani come punitiva, trova una difesa dovuta da parte di Letta, che però stempera auspicando per questo autunno un nuovo Patto sociale sul modello di quanto fece Ciampi nel 1993. Quello che ne esce peggio è il reddito di cittadinanza: i più ne denunciano il fallimento in quanto disincentiva lavoro e imprese, Conte ovviamente lo difende aprendo a modifiche.

Chiude Vittadini con un appello stile Francesco: la politica ricominci respirando l’odore delle pecore, la gente che vive, educa, lavora, assiste, crea imprese e opere a vantaggio di tutti.

Non stiamo a riferire le divergenze su vaccini e green pass: niente di nuovo. Se non l’invito di Letta: «Applichiamo in tutta Italia il metodo Meeting: libertà nelle regole».

Benito Giorgetta