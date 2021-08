TERMOLI. Ha disegnato il borgo antico di Termoli nel bresciano. Presentiamo così il giovane writer Francesco Scapolatempore.

Artista a tutto tondo proveniente da Milano, ma come vedremo avrà un contatto più che concreto con la nostra città, stiamo parlando del pittore, writer e professore di educazione artistica alle scuole medie di Milano, lui si chiama Francesco Scapolatempore (in arte SirSkape).

Perché del suo contatto con Termoli? Presto detto, la sua fidanzata, artista anche lei, Ileana De Santis, musicista, suona il flauto traverso, il loro incontro grazie all'arte della pittura e della musica che assieme si fondono a meraviglia.

Ma c'è un altro aspetto che ha stretto ancor di più il legame tra Francesco e Termoli, oltre all'amore.

Un giorno partecipa a un concorso per writer in un paese dell'hinterland di Brescia, Castegnato dove l'amministrazione locale vuole riempire degli spazi con dei murales e il tema era il mare, allora Francesco riceve un consiglio dalla sua ragazza: “Perché non disegni il borgo vecchio di Termoli?"

Francesco che fin da subito è innamorato della nostra città non se lo fa ripetere due volte e subito si mette al lavoro e nel suo stile disegna su un muro di Castegnato (BS), in bellissima vista, la visione del borgo vecchio visto dal mare dal castello al faro e cosi un pezzo della nostra città se vi capita di passare cari lettori per questa cittadina del bresciano sappiate che potrete ammirare l'opera dedicata a Termoli di Francesco Scapolatempore.

La sua famiglia è originaria di Salerno dove tutt'ora vive la nonna, ma Termoli è nel suo cuore.