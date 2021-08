Medici volontari, eroi dei vaccini in prima linea: «A voi la nostra riconoscenza»

MONTENERO DI BISACCIA-PETACCIATO. Angeli, con camici bianchi, occhi stanchi ma instancabili guerrieri: sono i sanitari che, al di là dell’epidemia, combattono ogni giorno per evitare ai pazienti la morte. Troppo spesso dimenticati, caduti in un oblio fatto di mancati riconoscimenti, umani ed economici, i medici volontari si prodigano al servizio di intere comunità con un impegno costante che aumenta in concomitanza dell’epidemia da Covid-19.

A loro va il tributo e la riconoscenza delle comunità di Montenero di Bisaccia e di Petacciato: «I sindaci di Montenero di Bisaccia e Petacciato desiderano ringraziare le squadre di medici volontari che gratuitamente hanno vaccinato i nostri concittadini. Oltre 12250 dosi inoculate senza contare i richiami che devono essere ancora effettuati.

Senza mai risparmiarsi, senza sapere cosa sia il riposo con grande professionalità e sobrietà insieme agli infermieri che hanno formato la colonna portante del gruppo, hanno immunizzato migliaia di nostri residenti e cittadini dell’hinterland.

Oltre all’estrema disponibilità, hanno saputo gestire momenti di emergenza con grande equilibrio e con il supporto logistico della Protezione Civile.

A loro tutta la riconoscenza delle rispettive comunità».