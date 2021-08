Risolto il rebus medico di base a Guglionesi, il dottor Cesare Pilone sostituisce la Corvo

GUGLIONESI. Il sindaco di Guglionesi e l’assessora ai Servizi sociali informano la cittadinanza che il dottor Oreste Florenzano, direttore generale Asrem, e la dottoressa Giovanna Buono, Responsabile regionale del servizio sanitario, a seguito dell’incontro avuto nel pomeriggio hanno comunicato che la dottoressa Matilde Corvo, medico di base del Comune di Guglionesi, il 6 settembre 2021 andrà in pensione e sarà sostituita, in via definitiva e senza soluzione di continuità, dal dottor Cesare Pilone che presterà servizio nello stesso ambulatorio della dottoressa sostituita a Guglionesi.

Il dottor Pilone, per agevolare il compito a chi ne ha difficoltà, fornirà presso lo stesso ambulatorio tutta la modulistica necessaria per effettuare il cambio del medico curante. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, con il loro interessamento hanno contribuito alla soluzione del problema.