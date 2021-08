TERMOLI. Flottiglia della pesca a strascico termolese agli ormeggi da ormai due settimane, l’ultimo rientro avvenne giovedì 12 agosto, per poi far scattare il fermo biologico ufficialmente dal 16 agosto.

Abbiamo fatto un giro al mercato di San Timoteo, per sondare gli umori dei commercianti di prodotti ittici in questo periodo, se il prodotto si trova, se i clienti vengono lo stesso sapendo del blocco, diciamo che la situazione è fluida, certamente non è come era prima del blocco, ma il pescato si trova comunque anche se viene dalle zone dove il fermo o lo hanno già effettuato, o da quelle che lo faranno dopo che riapriremo noi.

Poi c'è da dire che anche da noi la piccola pesca non è soggetta a fermo quindi riescono a fornire in qualche misura i box del mercato.

Certamente i prezzi un po’ ne risentono, ma sulla freschezza non ci sono dubbi, tuttavia, la clientela è inevitabilmente calata.