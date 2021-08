Un caffè per Giada Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Sono tre i salvadanai in memoria di Giada come aiuto ai suoi amati figli. La beneficenza silenziosa ma assordante avvolge questa giornata nera per Guglionesi.

Nelle ultime ore la lavanderia di Emilia e la “Casa delle Nuvole” di Michela, sono state prese d’assalto. Non solo dai loro compaesani ma anche da gente dei paesi limitrofi. Gente estranea che ha voluto dare una mano ai 3 figli di Giada, scomparsa prematuramente questa mattina a Campobasso.

Salvadanai già colmi, per far sì che questo possa in qualche modo esser d’aiuto, perché oggi quei 3 ragazzi rimasti orfani di madre, sono un po' anche figli nostri.

Tante donne si sono recate lì, strette attorno a questo dolore immenso. Un silenzio surreale che squarcia il cuore in mille pezzi. Neanche la pioggia li ferma, anzi, il cielo piange insieme a noi e ai suoi cari.

Un salvadanaio verrà posto pure nel comune di Guglionesi così che chiunque voglia dare una mano potrà farlo anche lì.

Ai tre ragazzi l’abbraccio più grande da tutta la comunità guglionesana.

C’è chi lascia anche dei bigliettini, oltre all’offerta in denaro.

Intanto, stamani, alle 11, benedizione in forma strettamente privata alla chiesa del cimitero di Guglionesi, per l’ultimo saluto a Giada.