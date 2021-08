Risarcimento danni per il maltempo a Campomarino, l'avviso alla cittadinanza

CAMPOMARINO. Sono trascorse tre notti dal disastroso fortunale con tromba d'aria che ha devastato parte del basso Molise. Dall'amministrazione comunale di Campomarino, sicuramente una delle comunità più colpite, partito l'avviso alla cittadinanza

«Al fine di coinvolgere tutti gli attori istituzionali per porre in essere le azioni possibili volte ad un eventuale risarcimento dei danni subiti dall’ eccezionale evento calamitoso avvenuto in data 24 agosto 2021, si chiede a tutti i cittadini, agli operatori del settore agricolo e tutti coloro che hanno subito danni a strutture, impianti e raccolto, di far pervenire a questa amministrazione, al seguente Ind. Mail urp@pec.comunecampomarino.it, nel più breve tempo possibile le seguenti informazioni:

- apposita relazione descrittiva del danno subito con comprovante documentazione fotografica

- individuazione delle particelle catastali interessate dall’ evento calamitoso

- una quantificazione economica sommaria e verosimile del danno subito da mancato raccolto e da effettivo danno materiale ad impianti e strutture.

Si chiede pertanto di procedere alle comunicazioni celermente, entro e non oltre il 15 settembre, in modo tale da poter trasmettere alla struttura regionale competente la documentazione necessaria alla stima del danno complessivo subito dall’ intero territorio comunale».