TERMOLI. Cresce la voglia di aggregazione nel centro storico di Termoli. Dopo le due esperienze felici del Dinner Show in piazza Mercato, nel cuore della città, stavolta si alza l’asticella e grazie all’effervescenza di Marianna Lo Preiato, da domani, sabato 28 agosto, a lunedì 13 settembre, tutta la zona delle piazzette e traverse adiacente, colme di locali, saranno illuminate con luci ad hoc.

Una iniziativa per rendere maggiormente attrattiva una zona già frequentatissima, ma che finalmente agirà in rete, con un vero e proprio gioco di squadra, che coinvolge anche l’amministrazione comunale.

Giorni fa, con l’interessamento del dipendente comunale del Suap Rocco Aprile, è stato possibile un incontro tra la stessa imprenditrice tornata a Termoli in pianta stabile, e gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola.

L’amministrazione, infatti, patrocinerà l’evento clou di questa rassegna, Sotto le stelle del gusto, in programma mercoledì primo settembre.

L’imprinting di Marianna, che ha trovato terreno fertile in Barile e Mottola, segue il filone dell’estate 2021, in cui nei Dinner Show ha già coinvolto tutti i locali della zona. Obiettivo quello di fornire intrattenimento agli ospiti, anche per rispondere con un'offerta concreta rispetto a una immagina sbadita negli anni di una location che resta tra le più suggestive. Obiettivo quello di riqualificare uno dei salotti del centro storico.

Da qui l’idea di una sorta di serata di gala, appunto “Sotto le stelle del gusto”, cena spettacolo con la musica del dj Fabrizio Della Corte, dalle 20.30 in poi.

I posti sono limitati, per cui si consiglia la prenotazione.

Grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Termoli, con l’impegno e il rinnovato entusiasmo dei gestori, si darà più lustro alla zona, comprendente via Oberdan, via Marconi, via Ruffini, piazza Mercato e piazza Insorti d’Ungheria.

«Con questo sostegno l’amministrazione “si riappacifica”, per così dire, con gli esercenti, che finalmente non si sentono più abbandonati al loro destino. Si apre così un dialogo, instaurando un clima di collaborazione e di fiducia reciproca», ha riferito Marianna Lo Preiato, precisando che l’evento di fine estate sarà solo la prima tappa di un percorso virtuoso.