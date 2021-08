Stellantis, da settembre nuovo piano ristrutturazione: a Termoli stop a contratti di solidarietà

TERMOLI. Le novità di Stellantis, dopo la riapertura a pieno regime della produzione a iniziare da settembre, porteranno anche a Termoli una ventata di novità. Sul piano nazionale, come evidenzia il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, ci sarà una «mini rivoluzione su tutti i modelli elettrificati marchio per marchio, da Alfa Romeo a Jeep e Chrysler dove Stellantis ha ufficializzato un nuovo piano prodotto aggiornato, in particolare sui nuovi modelli a propulsione più green in arrivo nei prossimi anni. L’azienda presenterà nei prossimi due anni 21 nuovi modelli fra ibridi plug-in ed elettrici a batteria che saranno destinati a 9 dei 14 marchi inclusi nel proprio portafoglio. Tra questi lanci, ci saranno 20 inedite denominazioni, mentre 1 sarà offerta in entrambe le varianti PHEV e BEV».

Accanto alle quattro nuove piattaforme in arrivo, annunciate già a luglio, anche la gigafactory di Termoli sarà investita da alcune importanti novità non tutte positive, soprattutto dal punto di vista dei cosiddetti contratti di solidarietà, come riporta Club Alfa: «Nonostante a Termoli sia stata prevista la terza fabbrica di batterie per auto elettriche del gruppo, non tutto fila liscio. Soprattutto per i lavoratori dello stabilimento sono ancora molti i punti interrogativi sia per il presente che per il futuro.

A settembre sui lavoratori si abbatteranno non poche novità. Si parte infatti dal termine dei contratti di solidarietà. Infatti dopo gli accordi su base sindacale che riguardavano la riconversione della produzione con l’introduzione del propulsore GSE ibrido, il 23 settembre cambia tutto.

Da quel giorno i contratti di solidarietà attivati a gennaio 2020 termineranno. Ed è una cosa che riguarda circa 1600 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli, uno stabilimento che viaggia da tempo a ritmo ridotto».

La vera e propria (ri)partenza della fabbrica termolese con la produzione di batterie elettriche, secondo Club Alfa, «non vedrà i natali prima del 2024 o del 2025. E nel frattempo, con il rinvio del debutto del SUV Tonale di Alfa Romeo, su Termoli si abbattono nuovi periodi di cassa integrazione per i lavoratori».