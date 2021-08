Politiche sociali, approvata graduatoria per famiglie in difficoltà nell'Ambito territoriale

TERMOLI. Pubblicata la graduatoria del progetto di sostegno denominato: “Rete integrata per la presa in carico delle famiglie in difficoltà, in particolare di quelle con al loro interno bambini e adolescenti”.

Il progetto ha la finalità di creare una rete stabile e strutturata con il coinvolgimento dei servizi pubblici (Ufficio di Piano e Servizio Sociale Professionale dell’Ats, servizi territoriali dell’Asrem, Scuole, Tribunale e Procura per i minorenni, Garante Regionale dei diritti della persona, Anci) e degli enti del terzo settore impegnati sul territorio (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Fondazioni) per la presa in carico di tutte le situazioni che investono il ruolo della famiglia, con una particolare attenzione ai nuclei familiari in difficoltà soprattutto di quelli con al loro interno figli minori;

L’importo assegnato all' Ats di Termoli era di 96mila euro così ripartito:

Azioni di sistema: € 25.000,00;

Sostegno economico diretto alle famiglie in difficoltà per interventi straordinari ed urgenti: €

20.000,00;

Tirocini per l’inclusione attiva e percorsi di orientamento e formazione professionale mirati: €

35.000,00;

Sostegno scolastico domiciliare: € 10.000,00.

Percorsi di promozione e formazione alla genitorialità e alla natalità: € 6.000,00.

Alla data del 30 luglio 2021 (data di scadenza di presentazione delle domande) sono pervenute al protocollo generale del Comune di Termoli (Comune Capofila) n. 73 domande; a seguito di verifica del possesso dei requisiti d’accesso alla misura in oggetto delle n. 73 istanze pervenute risulta che:

n. 69 domande sono dichiarabili ammissibili;

n. 4 domande risultano inammissibili.

La misura del sostegno economico un importo di € 250,00 mensili per la durata massima di 8 mesi, decorrenti dall'approvazione della graduatoria dei beneficiari e comunque non oltre il 30/04/2022; la misura di inclusione sociale un importo mensile riconoscibile di € 500,00 lordi per un massimo di 20 ore settimanali. L'indennità di tirocinio ha una durata presuntiva di 7 mesi ed è assegnata solo se un componente del nucleo, che stipula il progetto personalizzato di Inclusione, svolge le attività previste nel progetto di inclusione mediante attività di tirocinio.

La graduatoria viene redatta sulla base del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione, secondo i criteri previsti all’art. 4 dell’Avviso, dal punteggio più alto al punteggio più basso.

La graduatoria è stata approvata ieri, il 26 agosto, dopo il verbale della commissione redatto il 25 agosto.