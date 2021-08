TERMOLI. #sottolestelledelgusto. E’ questo l’hashtag lanciato per le luminare che da ieri sera hanno acceso l’atmosfera nel centro storico, tra le piazzette e le traverse dove sorgono molti locali, a dire il vero quasi tutti sold-out. Una passeggiata che abbiamo voluto fare per immortalare proprio questo nuovo effetto visivo, davvero fantastico.

Non è stata solo la nostra impressione, poiché ci sono state diverse persone che ne hanno catturato la brillantezza con dei selfie e delle foto, o anche video.

Un magnifico effetto speciale, che rende magico trascorrere una serata a Termoli a pochi metri dalla storia e in riva all’Adriatico.

La stessa organizzatrice, Marianna Lo Preiato, ha tenuto a invitare i lettori a recarsi in centro per ammirarle. Rimarranno accese fino al 13 settembre, sono state illuminate un giorno prima, anche se ieri sera la pioggia ha un po’ guastato il debutto, autentico delirio meteorico, poiché l’area era stracolma di gente, come mostrano le foto nella nostra gallery, una marea umana che cenava all’aperto.