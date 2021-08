TERMOLI. Boom di accessi diretti al PalAirino di Termoli dove dalle 8 di questa mattina, sabato 28 agosto, e fino alle 20, si svolge l’Open Day dei vaccini: una giornata dedicata a chi, di età superiore ai 12 anni, voglia effettuare la vaccinazione contro il Covid-19.

Una lunghissima fila, creatasi ben prima dell’orario di apertura dei cancelli, ha accolto i sanitari che si sono recati nell’hub vaccinale in Piazza del Papa: a rispondere alla chiamata tantissimi giovani, ma anche diversi adulti, tutti posizionati lungo la stessa fila, che sembra interminabile, in attesa dell’inoculazione mentre i volontari presenti hanno gestito l’affluenza e fornito indicazioni sullo svolgimento della giornata.

L’evento è organizzato da Asrem in collaborazione con il Comune di Termoli e le associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa. «Una giornata importantissima per tutti noi - ha commentato Silvestro Belpulsi deil Lions Club Termoli Tifernus– I Lions sono sempre presenti in queste occasioni. Oggi c’è tantissima gente e speriamo che tutto si svolga nella maniera più semplice. Tanta gente che non si era vaccinata, speriamo che questo open day risvegli interesse maggiore nelle persone».

«Il motto del nostro club è ‘We service’ ovvero servire - ha dichiarato Enzo Ferrazzano Presidente del Lions Club Tifernus e vice sindaco di Termoli ai microfoni di TermoliOnLine – Come club abbiamo ritenuto di dover partecipare a questa giornata come volontari per dare una mano all’organizzazione. Era importante essere presenti e dare una mano. L’affluenza è abbastanza numerosa, sicuramente a fine giornata si arriverà alle mille dosi disponibili».

Mascherine in volto, fogli di prenotazione in mano e, spesso, telefonini per ingannare l’attesa, i molisani (tra loro ci sono tanti termolesi ma anche residenti dei comuni limitrofi), hanno atteso pazientemente che arrivasse il proprio turno per sottoporsi alla vaccinazione. Presenti anche tantissimi giovani, in fervente attesa di poter effettuare il richiamo con la seconda dose di vaccino.