TERMOLI. Il 13% dei molisani non è vaccinato e, stando alle mancate prenotazioni pervenute tramite la piattaforma Asrem, non sembrerebbe interessato a farlo: è il dato che emerge da Termoli durante l’Open Day vaccinale al PalAirino. Quarantamila molisani reticenti, su un totale di 300mila, che fa riflettere dal momento che il virus continua a colpire anche la nostra regione, con il numero di decessi che continua a salire fino a superare quota 500 (sono 523 i morti attuali da febbraio 2020 nella nostra regione).

A riferirlo è il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano che ai microfoni del direttore di TermoliOnLine Emanuele Bracone annuncia: «Sono almeno 40mila i molisani che non si sono prenotati per il vaccino – confessa il Direttore Generale Asrem – Su 300mila abitanti non è poco. Voglio cogliere l’occasione per cercare di convincere le persone a sottoporsi al vaccino. Anche la cronaca recente, sia nazionale che locale, ci fa vedere come le ospedalizzazioni e, purtroppo gli eventi infausti, colpiscono le persone che ancora non si sono vaccinate. In un mondo nel quale vogliamo riemergere, è importante che tutti noi facciamo la nostra parte e tutti ci sottoponiamo a questa vaccinazione che rappresenta l’unica arma contro il virus».

Nel frattempo sabato 28 agosto, in netta controtendenza con i 40mila molisani ancora senza vaccino, tantissimi giovani, tra cui una grande quantità di minorenni, hanno approfittato dell'Open Day per immunizzarsi: «Sono molto contento di come sta andando questa giornata. Sono giornate che utilizziamo per sensibilizzare la popolazione. Abbiamo quasi esaurito le persone che hanno aderito alla piattaforma. Queste giornate servono a coinvolte le persone un po’ più recalcitranti, più dubbiose. La vaccinazione è l’unica arma che abbiamo ed è importante coprire quanto più possibile tutta la popolazione. Sono molto contento e ringrazio tutti i volontari che ci hanno dato la possibilità, assieme a uomini e donne Asrem, di organizzare gli Open Day».

Sui tanti giovanissimi, soprattutto minori di 18 anni, in fila all’esterno del polo vaccinale termolese Florenzano dichiara: «C’è paura, ci conviviamo da più di un anno e mezzo. ciò che mi ha fatto piacere è stato vedere la fila dedicata ai minori con una buona affluenza, soprattutto in vista dell’apertura delle scuole. Nell’ultimo mese abbiamo fatto un’accelerata dai 12 ai 18 anni, dopo aver dato priorità alle persone più anziane, proprio in vista dell’apertura dell’anno scolastico».

Mentre i dati nazionali mostrano una ripresa nella forza di contagio del virus, legata soprattutto alla variante Delta che ormai tiene sotto scacco l’Italia, il Ministero della Salute annuncia l’avvio di un nuovo ciclo vaccinale con la terza dose, in linea con quanto sta avvenendo negli Usa dove a settembre, a distanza di 8 mesi dalla seconda inoculazione, si procederà con il terzo richiamo: «Arrivano in continuazione le disposizioni e le nuove regole, siamo in attesa di informazioni circa la terza dose, ma siamo pronti. La macchina è oleata grazie al personale impegnato. Siamo preoccupati dai contagi. Le persone, dopo un anno e mezzo di isolamento, sentono il bisogno di socializzare, ma ogni occasione in cui lo fanno può diventare veicolo di contagio. Dobbiamo convivere con questo virus e per farlo dobbiamo sottoporci tutti alla vaccinazione».