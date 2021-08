Saltafila del Covid, si attende l'esito delle inchieste primaverili

MOLISE. I ‘saltafila’ del Covid. Sulla storia dei cosiddetti ‘saltafila’ sulle vaccinazioni primaverili si attende ancora l'esito delle varie inchieste.

In questo caso le ipotesi di reato ipotizzabili, ove verificati i fatti, sarebbero la truffa, l’abuso d’ufficio, l’omissione e persino il peculato. Con riferimento ai saltatori di fila i Carabinieri del Nas hanno denunciato 1.500 furbetti lungo l’intera Penisola e si è stimato che oltre due milioni di cittadini abbiano utilizzato scappatoie per immunizzarsi prima degli altri.

A maggio, le persone con invalidità (un milione e 600mila), cui corrispondono altrettanti ‘caregiver’, erano state già vaccinate in oltre 4 milioni e 600mila casi, con Sicilia e Campania ai primi posti. Palermo sfiora, da sola, 500 denunciati; a Ragusa, Trapani e Messina si controllano le posizioni di oltre 300 persone. La cosa curiosa è quella per cui, in questa poco nobile posizione, sono stati individuati sacerdoti, amministratori locali ed ex-Magistrati. Il primo cittadino di Corleone, Nicolosi, dopo di avere saltato la fila, ha rivendicato la sua posizione:”Non possiamo essere avamposto dello Stato solo quando conviene”. Ciò nonostante i Cc. hanno proceduto a denunciarlo. A Potenza del sorpasso è stato protagonista l’arcivescovo Ligorio, fotografato sui ‘social’ proprio mentre gli veniva somministrata la dose; e così l’indagine è stata attivata, in via amministrativa, dalla Regione Basilicata al fine di individuare il medico di medicina territoriale che aveva autorizzata la vaccinazione.

Nella seconda fase della campagna, in Abruzzo, sicuramente per doverosa deferenza istituzionale, prima di occuparsi degli 80enni, la Regione ha voluto immunizzare il personale delle Procure della Repubblica e dei Tribunali. Una volta tanto, le toghe hanno potuto saltare la fila autorizzati dai signori della Politica. Però la cosa ha destato enorme clamore, al punto che gli avvocati hanno inteso di dovere sottolineare “la forte perplessità per un’iniziativa che ha anteposto la tutela dei pochi a quella dei soggetti più fragili. Naturalmente Salvini non se l’è fatta scappare:”I signori Magistrati si devono mettere in fila come gli altri. L’unico criterio deve essere quello dell’età e della patologia”. Insomma, esattamente al contrario del marchese di Totò che riteneva che la Casta dovesse sempre essere rispettata. In Lazio i furbetti sono stati un gruppo di studenti che, fingendosi professori, si sono presentati per farsi inoculare il virus, facendosi – però – pescare subito. In Campania sono stati indagati circa un centinaio di finti diabetici mentre, nel capoluogo partenopeo, si sono iscritti nella piattaforma regionale (come ‘caregiver’ o come soggetti vulnerabili) persone prive dei suddetti requisiti.

Nelle Marche, la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un’inchiesta perché una lunga lista di ‘fragili’s’è aggiudicata l’iniezione senza di essere tali. Analogamente in Liguria, mentre, a Biella, hanno dribblato le prenotazioni 24 persone. Tra gli indagati c’è stato Carlo Marinone, primario alle ‘Molinette’ di Torino e l’avv. Carlo Borracino che – secondo il P.m. – avrebbe barrato la casella riservata alle farmacie, dichiarando il falso dal momento che non risultava collaboratore della moglie farmacista. Nella stessa regione sono indagati funzionari Asl, accusati di omissione dei doveri d’ufficio in uno con Domenico Poggio, già Commissario dell’Azienda (per omessa denuncia). Omissione e peculato pure in Aosta dove sono stati posti sotto indagine politici e sanitari.

Claudio de Luca