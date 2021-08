CAMPOMARINO. Proprio alla vigilia del Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza in Molise per i danni provocati dagli incendi, l’Associazione “Borgo Antico”, stante i recenti accadimenti che hanno devastato il nostro territorio a causa degli incendi verificatisi nella prima settimana di agosto, ha organizzato un incontro pubblico - alla presenza di esperti del settore ambientale, forestale, ornitologico - al fine di rendere più informata e partecipe la nostra comunità ed ottenere informazioni approfondite su come provare a porre rimedio all’enorme danno ambientale di cui è stata oggetto la pineta di Campomarino. L’incontro pubblico è stato ospitato in un sala convegni in Largo Santa Maria a Mare.

Presenti amministratori comunali di Campomarino e Petacciato, i Comuni con le due pinete principali della costa, anche se quella di Campomarino per buona parte è andata in fumo il primo agosto. Presenti Costanza Carriero, che dell’associazione Borgo Antico è presidente, relatori come Alfonso Ianiro, Ludovico Frate, Donato Occhionero, Nicola Norante e poi in collegamento Dorothy Albanese e Manuele Martelli. Presente anche il comandante Amicone dei Carabinieri forestali di Termoli. Iniziativa aperta dal saluto della vice sindaca Rossella Panarese. In primo piano i piani di gestione e le misure di conservazione. Le “Misure di conservazione sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito. Le Misure forniscono inoltre indirizzi per la redazione dei Piani di gestione. I Piani di Gestione contengono le Misure di Conservazione e le Schede di Azione, ovvero gli interventi che si ritiene debbano essere effettuati prioritariamente, in particolare a cura del Soggetto Gestore, per tutelare e conservare alcuni habitat o specie di interesse comunitario presenti nel Sito. I fattori di pressione per la pineta sono abbandono di rifiuti; incendi propagati accidentalmente, attività dolose, gestione inappropriata degli incendi. Inadeguata o mancante gestione silvicolturale. Specie esotiche invasive (animali e vegetali). Intensa rete di strade, asfaltate e non, molto trafficate in estate. Sottrazione habitat, inquinamento localizzato del terreno.

Ma quali sono le azioni per la gestione del Sito Natura 2000: L’intervento è mirato alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e necessita di una prima fase di formazione e informazione dei soggetti cui sarà affidata la sorveglianza del sito. La sorveglianza da parte degli enti competenti del sito deve garantire: il rispetto delle norme di tutela e della disciplina del regolamento del Piano, nonché la specifica normativa di settore; il controllo e la prevenzione di comportamenti che possano minacciare lo stato ambientale del sito (accensione di fuochi, abbandono di rifiuti, discariche abusive, prelievi di piante e/o sedimenti, inquinamento delle acque, ecc.).

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 28 dicembre 2018 ha designato venticinque zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Molise. (19A00404) (GU Serie Generale n.19 del 23-01-2019). All’interno del Decreto viene riportato che la Regione Molise, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, doveva comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate.

L’agronomo Occhionero ha evidenziato come l’intervento di riqualifica deve essere di qualità e deve adottare metodi e criteri validi, serve un intervento di tipo preventivo, l’incendio che potrà nuovamente succedere tra 20 anni va spento oggi. Il danno ambientale è elevato (trattasi di habitat 2270 ubicato all’interno del sito di interesse comunitario SIC7222216 ricadente in ZPS) la regione deve intervenire senza dilazioni, bisogna quindi riconoscere i servizi ecosistemici della pineta ed intervenire con un progetto valido, un progetto di qualità è valido se gli strumenti di pianificazione territoriale sono pienamente integrati alla gestione forestale. «In data 24 agosto ho avuto un colloquio di circa un’ora con il docente ordinario Pier Paolo Roggero, direttore del dipartimento di Agraria della UNISS, direttore anche dell’NRD (nucleo di ricerca sulla desertificazione per UNISS) gli ho chiesto se fosse opportuno cambiare essenze arboree considerando le voci, cosa che vede il mio disappunto iniziale. Il docente in riferimento ad habitat 2270 (dune di pineta litoranea) mi ha risposto che dove c’erano gli esemplari di Pinus pinea e Pinus pinaster incendiati, potrebbe essere zonizzata un’area parallelamente alla linea di costa, nel senso che tali esemplari di pino devono essere reintrodotti se l’habitat ha garantito servizi ecosistemici di interesse e si è dimostrato efficace, ad esempio per i servizi ambientali. A fronte di un progetto di riqualifica dell’habitat fatto bene, si possono chiedere delle deroghe all’attuale normativa tenendo conto della qualità del progetto iniziale e dei contesti ad alta valenza ambientale in cui si opera».

La Carriero punta a ottenere subito risposte concrete per la bonifica della pineta bruciata, con la rimozione degli alberi inceneriti dalle fiamme e la deroga alla piantumazione, che a norme vigenti potrebbe avvenire solo dopo 5 anni.