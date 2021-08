MOLISE. Può una terra semisconosciuta costruire un impero di turisti e collezionare articoli e copertine di quotidiani nazionali e internazionali in una spicciolata di anni? A giudicare dal boom che il Molise (che esiste) sta avendo nell’ultima decade direi proprio che l’obiettivo non è solo stato centrato, ma ampiamente surclassato rispetto ai pronostici.

Vuoi per la bellezza insita nell’eterogeneità dei territori da cui si può facilmente passare da mare, a collina, a montagna accontentando i gusti di tutti. Vuoi per il motto ‘Il Molise non esiste’ che ha permesso alla regione di ribaltare il classico sfottò usandolo a proprio uso (e vantaggio). Vuoi per la promozione in cui le associazioni e gli enti locali (tra cui spicca l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli) investono molto tempo e spesso anche denaro, quasi a sopperire alle carenze del pubblico.

Fatto sta che la nostra piccola regione, anello di congiunzione di un’altezzosa Italia che quest’anno ha ritrovato il suo riscatto nel mondo, è divenuta meta prediletta di turisti da ogni parte del mondo. Ad accorgersene sono anche le riviste ‘Tutto Magazine’ e ‘Il Venerdì di Repubblica’ che hanno dedicato ampio spazio al territorio (il primo addirittura in prima pagina proprio sotto i gossip Can Yaman-Diletta Leotta e Corvaglia-Berlusconi).

«Stupendo Molise» scrive Maurizio Drago su ‘Tutto Magazine’ che dedica ampio spazio a Termoli «paese marinaro straordinario, baciato dal mare e ricco di gioielli architettonici», passando per la Rejecelle e per le spiagge su cui si affaccia, propendendosi verso l’infinito, il trabucco. E ancora il Castello Svevo «dal fascino storico», fino a scoprire la Tintilia, la pampanella e le masserie, simbolo di congiunzione tra passato e futuro.

Le lusinghiere parole di Drago sono state condivise anche da Valentina Farinaccio che nel numero di ieri de ‘Il Venerdì di Repubblica’ scrive: «Incredibile il Molise è sold out». Un’«ex Cenerentola», come definita dalla giornalista, il cui territorio si dipana tra street art e ponti tibetani. Meta prediletta da chi è in smart working, Termoli ha raddoppiato i numeri «come comunica l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli», precisa Farinaccio che si è messa alla scoperta di questa perla molisana.

Ma il Molise, come noi ben sappiamo, è anche terra di «calciatori e altri vip», prosegue l’articolo mentre mostra una foto della judoka di bronzo Maria Centracchio il cui mantra «Il Molise esiste e mena forte» è divenuto famoso in tutto il mondo (al contrario di altri slogan miseramente caduti nel dimenticatoio), Selvaggia Lucarelli, ormai ‘di casa’ in quel di Termoli e nel Molise e Fabio Quagliarella che si concede, non così di sovente, un po’ di sole e relax sulle spiagge dorate del Molise.

Una pubblicità, quest'ultima, che non è passata di certo inosservata e che viene commentata dal Presidente della Regione Donato Toma: «Nessuna sorpresa. Noi molisani sappiamo quanto sia bella la nostra regione. Da quando siamo arrivati abbiamo cominciato a raccontarla al mondo, e abbiamo lavorato per far trovare a chi arriva una terra ospitale e al passo coi tempi. L’anno scorso con la campagna “Molisano” siamo stati la regione con il trend maggiore di incremento turistico. I risultati anche oggi sono arrivati, e andrà sempre meglio».

Insomma, questo lembo di terra sperduto, a metà tra Hogwarts e Narnia – ma meno famoso – è in grado di incantare tutti come il serpente di Jafar (lo stregone di Alladin), ammaliando vista, olfatto ma, soprattutto, gusto. E se non siete convinti, provate a chiamare un qualsiasi B&B o albergo del territorio cercando di prenotare una stanza per questo fine settimana: la risposta potrebbe stupirvi. O forse no.