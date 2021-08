Trenta millimetri di pioggia in poche ore, il meteo migliora per l'ultima domenica d'agosto

TERMOLI. Ultima settimana piena del mese di agosto funestata dal maltempo. Da martedì scorso a oggi non c'è stato giorno in cui non abbia piovuto e questo ha senza dubbio inciso sull'andamento turistico, visto che la città era davvero gremita di gente. Soprattutto stabilimenti balneari e locali ne hanno risentito. Oggi pomeriggio, da poco prima delle 16 uno scroscio significativo, graduale ma molto intenso, ha creato disagio alla circolazione, soprattutto nelle arterie provinciali.

Acqua mista a fango si è riversata sulla sede stradale, ma fino al tardo pomeriggio, tranne qualche albero sulle carreggiate, non c'è stato bisogno di particolari interventi dei Vigili del fuoco.

In città pioggia battente e strade che sono state colmate d'acqua, con le vetture costrette ad aquaplaning insidiosi.

Per fortuna, il meteo è in miglioramento e tranne alcune precipitazioni notturne, l'ultima domenica di agosto potrebbe essere anche scevra di pioggia, staremo a vedere. Secondo le previsioni della stazione dell'Aeronautica militare di Termoli il rischio maggiore è nel primo pomeriggio di domani, ma non così elevato.

Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi per domani sulla zona centrale dell'Adriatico.

Intanto, oggi sono caduti una trentina di millimetri di pioggia, con dato delle 20.19, rilevato dalla stazione meteo di Difesa Grande (Il Mosaico), più della metà dell'intero dato mensile.