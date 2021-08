TERMOLI. Record di vaccinazioni ieri a Termoli, grazie all’Open Day al PalAirino, dove sono state somministrate 928 dosi sulle mille disponibili e siamo certi che visto l’afflusso, senza la pioggia battente del pomeriggio, i flaconcini sarebbero andati esauriti tutti con anticipo.

Il maltempo ha sicuramente inciso sulla fase finale dell’iniziativa, ma il bilancio resta comunque ampiamente positivo, considerando anche il numero di giovani, over 12, che si sono recati ieri in piazza Giovanni Paolo II.

Cresce la consapevolezza circa l’importanza della vaccinazione tra i più giovani, anche perché la cosiddetta quarta ondata, quella caratterizzata nell’estate 2021 dalla variante Delta, ha visto coinvolti tanti ragazze e ragazzi, al di là di quanto avvenne nelle prime tre ondate.

L’avvicinarsi della stagione scolastica imprime una svolta anche in questo senso, poiché per evitare ulteriori sessioni didattiche in Dad, occorre mettere in sicurezza l’intera filiera scolastica, compresi docenti e personale Ata ancora riluttanti a farsi vaccinare. A questo bisogna aggiungere anche protocollo efficaci sui trasporti pubblici, dopo il caos del 2020.

Dicevamo del record di vaccini, tra PalAirino e il centro vaccinale dell’Hospitainer all’ospedale San Timoteo, che ieri ha comunque operato normalmente, oltre all’Open Day, sono state circa 1.200 le dosi complessive somministrate nei due poli cittadini sulla popolazione del basso Molise.

Un ringraziamento alle associazioni presenti: Sae 112, Misericordia, Vigili del fuoco volontari, Aisa, ValTrigno, Arca e nell'occasione Lions club Tifernus.